Δήμος Χερσονήσου :Καταψήφισε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 η Αντιπολίτευση Σέγκου

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2026 Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΕΓΚΟΥ.

Πλασματικό και αντιναπτυξιακό χαρακτήρισε ο τέως δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 στο δήμο Χερσονήσου στη σημερινή δημοτική επιτροπή.

Ανέφερε χαρακτηριστικά την τεράστια διαφορά σχεδόν 13.000.000€ στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας αλλά και την εκτόξευση της οικονομικής διαφορά στην υπηρεσία άρδευσης από περίπου 500.000 που είχε περιοριστεί το 2023 σε παραπάνω από 1.000.000€ το 2026.

Για το ανωτέρω θέμα ο κ. Σέγκος δήλωσε:

“Τα παραπάνω ποσά καλύπτονται μεταξύ άλλων και από ανειδίκευτους κωδικούς του προϋπολογισμού που αντί να κατευθύνονται σε βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αναπτυξιακά έργα, καλύπτουν τις μαύρες τρύπες που η ίδια η δημοτική αρχή δημιούργησε, εκτοξεύοντας χαρακτηριστικά το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων από τα 3.800.000€ το 2024 σε 5.800.000€ το 2026, επιβάλλοντας επαχθή αύξηση 50% των δημοτικών τελών εν μέσω οικονομικής και ενεργειακής κρίσης.

Η ανωτέρω οικονομική πολιτική δείχνει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής οι οποίες είναι μακριά από την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας”.