Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Χερσονήσου :Καταψήφισε το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 η Αντιπολίτευση Σέγκου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Πλασματικό και αντιναπτυξιακό χαρακτήρισε ο τέως δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2026 στο δήμο Χερσονήσου στη σημερινή δημοτική επιτροπή.

Ανέφερε χαρακτηριστικά την τεράστια διαφορά σχεδόν 13.000.000€ στην υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας αλλά και την εκτόξευση της οικονομικής διαφορά στην υπηρεσία άρδευσης από περίπου 500.000 που είχε περιοριστεί το 2023 σε παραπάνω από 1.000.000€ το 2026.
Για το ανωτέρω θέμα ο κ. Σέγκος δήλωσε:

“Τα παραπάνω ποσά καλύπτονται μεταξύ άλλων και από ανειδίκευτους κωδικούς του προϋπολογισμού που αντί να κατευθύνονται σε βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και αναπτυξιακά έργα, καλύπτουν τις μαύρες τρύπες που η ίδια η δημοτική αρχή δημιούργησε, εκτοξεύοντας χαρακτηριστικά το κόστος διαχείρισης των απορριμμάτων από τα 3.800.000€ το 2024 σε 5.800.000€ το 2026, επιβάλλοντας επαχθή αύξηση 50% των δημοτικών τελών εν μέσω οικονομικής και ενεργειακής κρίσης.

Η ανωτέρω οικονομική πολιτική δείχνει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής οι οποίες είναι μακριά από την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας”.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Προηγούμενο άρθρο
Λευτέρης Αυγενάκης:Σταθερή πορεία με έργο, σχέδιο και αποφασιστικότητα – Παρεμβάσεις με αποτύπωμα για την κοινωνία και την Κρήτη
Επόμενο άρθρο
Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Όμορφες δράσεις για τα μέλη των ΚΑΠΗ σε Αρκαλοχώρι και Καστέλλι
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST