Λευτέρης Αυγενάκης:Σταθερή πορεία με έργο, σχέδιο και αποφασιστικότητα – Παρεμβάσεις με αποτύπωμα για την κοινωνία και την Κρήτη

Συνέντευξη του Λευτέρη Αυγενάκη στον Politica 89.8

Με λόγο πολιτικά καθαρό και τεκμηριωμένο, ο πρ. Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης ανέπτυξε το σύνολο των κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν τη χώρα και την Κρήτη, κατά τη συνέντευξή του στην εκπομπή «ΠΥΞΙΔΑ» του Κώστα Συλιγάρδου στον Politica 89.8.

Αναδεικνύοντας το έργο της Κυβέρνησης και τον καθοριστικό ρόλο του Πρωθυπουργού στη διαμόρφωση μιας σταθερής και αξιόπιστης πορείας για τη χώρα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σήμερα προχωρά με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αυξημένο διεθνές κύρος, παρά τις έντονες προκλήσεις της εποχής.

Από την αντιπολίτευση στη διακυβέρνηση: ωριμότητα, εμπειρία και ευθύνη

Ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε στη μετάβαση από την περίοδο της αντιπολίτευσης στη σημερινή φάση διακυβέρνησης, τονίζοντας ότι τα δεδομένα είναι πλέον εντελώς διαφορετικά, με πολλαπλά επίπεδα ευθύνης και διαχείρισης. Όπως σημείωσε, «μετά από περίπου 8 χρόνια διακυβέρνησης είναι λογικό να υπάρχει μία φυσική φθορά», ωστόσο αυτό επιβάλλει μεγαλύτερη προσήλωση, οργάνωση και αυστηρότητα.

Παράλληλα, κάλεσε σε νηφάλια αποτίμηση της πορείας της χώρας: «Να συγκρίνουμε τη χώρα μας πριν 8 χρόνια και να αξιολογήσουμε πού βρίσκεται σήμερα, αφότου στο τιμόνι της Ελλάδας βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Καθαρός λόγος και πολιτική ειλικρίνεια

Σε ένα πολιτικό περιβάλλον που συχνά χαρακτηρίζεται από υπεκφυγές, ο κ. Αυγενάκης επέλεξε να τονίσει τη σημασία της ευθύτητας: «Δεν μπορώ να μασάω τα λόγια μου… ό,τι είναι να πω θα το πω καθαρά».

Η τοποθέτησή του αναδεικνύει μια πολιτική στάση που στηρίζεται στη διαφάνεια, την ευθύνη και την άμεση επικοινωνία με την κοινωνία.

Ισχυρή Ελλάδα με ενεργό ρόλο στη διεθνή σκηνή

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στις διεθνείς εξελίξεις, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο κ. Αυγενάκης υπογράμμισε ότι η χώρα δεν περιορίζεται πλέον σε ρόλο παρατηρητή, αλλά λειτουργεί ως αξιόπιστος και ενεργός παράγοντας σταθερότητας.

Εξήρε τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι: «Με γρήγορα αντανακλαστικά και στοχευμένες ενέργειες, ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα της Κύπρου και έδειξε τον δρόμο της έμπρακτης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης».

Μια στάση που, όπως τόνισε, ενισχύει τη διεθνή θέση της χώρας και αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο εντός της Ευρώπης.

Ακρίβεια: μια παγκόσμια κρίση με στοχευμένες εθνικές απαντήσεις

Ο πρ. Υπουργός αναγνώρισε με ειλικρίνεια ότι η ακρίβεια αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα για την ελληνική οικογένεια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η γκρίνια δεν είναι αδικαιολόγητη».

Ωστόσο, ανέδειξε τις έγκαιρες και ουσιαστικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, πριν ακόμη κορυφωθεί η δημόσια συζήτηση:

• Επιβολή πλαφόν σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης

• Εντατικοί έλεγχοι για φαινόμενα αισχροκέρδειας

• Αύξηση του κατώτατου μισθού, με θετική επίδραση στο σύνολο της οικονομίας

Όπως υπογράμμισε: «Δεν γιατρεύτηκε η πληγή, αλλά είναι σημαντικό ότι υπάρχουν αντανακλαστικά και άμεσες παρεμβάσεις». Τόνισε δε ότι πρόκειται για «μία μάχη διαρκείας», σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι τιμές «καλπάζουν» και οι πιέσεις δεν προέρχονται μόνο από εσωτερικούς παράγοντες.

Οικονομία και κοινωνία: από την αβεβαιότητα στην προοπτική

Ο κ. Αυγενάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνολική πρόοδο της χώρας τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της αβεβαιότητας, της αστάθειας και της υποτίμησης. «Έχουμε κλείσει μία σειρά θεμάτων, έχουμε δυναμώσει κρίσιμους δείκτες της οικονομίας και της καθημερινότητας, δημιουργώντας προοπτικές και ένα νέο αίσθημα αυτοπεποίθησης», ανέφερε.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στο φαινόμενο επαναπατρισμού νέων επιστημόνων και εργαζομένων, ως ένδειξη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης προς τη χώρα. Παρά τις προκλήσεις, τόνισε ότι η Κυβέρνηση «έχει τα κότσια να παίρνει αποφάσεις, ακόμη κι αν δυσαρεστεί, όταν αυτό γίνεται προς όφελος της κοινωνίας».

Μεγάλα έργα στην Κρήτη: υλοποίηση με ταχύτητα και σχέδιο

Στο πεδίο των υποδομών, ο κ. Αυγενάκης παρουσίασε την πρόοδο που καταγράφεται στην Κρήτη, επισημαίνοντας ότι έργα που για δεκαετίες παρέμεναν σε εκκρεμότητα, σήμερα υλοποιούνται.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, σημείωσε ότι: «Το 2027 θα είναι ολοκληρωμένο κατασκευαστικά», με τις απαραίτητες δοκιμές και προετοιμασίες να ακολουθούν για τη μετάβαση στη λειτουργία του.

Αναφερόμενος στον ΒΟΑΚ, τόνισε τους εντυπωσιακούς ρυθμούς υλοποίησης:

• Το τμήμα Μάλια – Άγιος Νικόλαος προχωρά προς παράδοση

• Το έργο Χερσόνησος – Ηράκλειο εξελίσσεται ταχύτατα

• Το τμήμα Ηράκλειο – Ρέθυμνο βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη

«Η Κρήτη περίμενε αυτά τα έργα πολλά χρόνια», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας τη σημασία τους για την ανάπτυξη του νησιού.

Υποδομές σύνδεσης: προτεραιότητα για τη λειτουργικότητα των μεγάλων έργων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα του ΝΟΑΚ, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πεδίο όπου δεν υπάρχει η αποτελεσματικότητα που θα έπρεπε.

Τόνισε ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στις συνδέσεις με το νέο αεροδρόμιο, ιδιαίτερα για τη νότια Κρήτη, επισημαίνοντας ότι σήμερα απαιτείται «ολόκληρος κύκλος» για τη μετάβαση, γεγονός που δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες και ζητήματα ασφάλειας.

Αναφέρθηκε στις επιμέρους παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σε στάδιο μελέτης, όπως:

• Η σύνδεση μέσω του κόμβου Αρκαλοχωρίου

• Τα έργα Καστέλι – Μεσσαρά – Στόλοι – Πραιτώρια

• Παρακάμψεις Τυμπακίου και Μοιρών

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι υπάρχουν κρίσιμα τμήματα «στο απόλυτο μηδέν», όπως η σύνδεση Πραιτωρίων και Βιάννου με το νέο αεροδρόμιο, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της πολιτικής ηγεσίας και ένταξης των απαιτούμενων μελετών στα συνοδά έργα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην απουσία πρόβλεψης για σιδηροδρομική σύνδεση, σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να υπάρχει έστω σε επίπεδο σχεδιασμού».

ΒΙΠΕ Ηρακλείου: θετική εξέλιξη και έναρξη διαλόγου

Κλείνοντας, ο κ. Αυγενάκης ανακοίνωσε μια σημαντική θετική εξέλιξη για τη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, με τη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των ΒΙΠΕ.

Όπως ανέφερε, ο διάλογος ξεκινά από το Ηράκλειο με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Ελευθερίου Κρητικού, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις: «Ανοίγει επίσημα η συζήτηση και θα είμαστε παρόντες σε κάθε στάδιο διαπραγμάτευσης και βελτίωσης».

Η παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη ανέδειξε μια συνολική εικόνα σταθερότητας, προόδου και ενεργής διακυβέρνησης, με έμφαση τόσο στη διαχείριση των κρίσεων όσο και στην υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές: η χώρα προχωρά με σχέδιο, με ισχυρή ηγεσία και με στόχο τη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.