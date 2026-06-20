Στην Σταυρούλα Λεβεντάκη ανήκουν οι κηλίδες αίματος στην τηλεόραση και το πάτωμα του ενοικιαστή

Αναμένονται τα αποτελέσματα ταυτοποίησης για το αίμα που βρέθηκε τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στη σφουγγαρίστρα

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, καθώς μετά τη σύλληψη του ενοικιαστή της την Παρασκευή (19/6) διαπιστώθηκε ότι οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν στην τηλεόραση και το πάτωμα ανήκουν στην αγνοούμενη γυναίκα. Σημειώνεται ότι αναμένονται τα αποτελέσματα ταυτοποίησης για τις κηλίδες αίματος που βρέθηκαν τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στη σφουγγαρίστρα ενώ να σημειωθεί ότι εντοπίστηκαν και 13 δενδρύλλια κάνναβης

Οι έμπειροι αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνεχίζουν τις έρευνες. Εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 43χρονος να εμπλέκεται στον θάνατο της γυναίκας και στη συνέχεια να μετέφερε τη σορό από το πίσω μέρος της κατοικίας, σημείο στο οποίο δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Ο ενοικιαστής της συνελήφθη για δενδρύλλια κάνναβης που εντοπίστηκαν σε χωράφι. Παράλληλα, κλιμάκια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισαν ίχνη αίματος σε δύο διαφορετικά σημεία μέσα στο σπίτι όπου διέμενε.

Ο ενοικιαστής βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, με τον αδερφό της αγνοούμενης να ζητά απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα. Όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ»: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως και πρέπει να τελειώσει, να μας πει τι έχει κάνει με την αδερφή μου. Θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».

Το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, μίλησε επίσης στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ». Φέρεται να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή και μίλησε μαζί της πριν εξαφανιστεί.

«Ήταν ήρεμη και στη συνέχεια έφυγε»

Ο ενοικιαστής του σπιτιού της δίνει νέες εξηγήσεις, την ώρα που οι Αρχές ελέγχουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και αξιολογούν μαρτυρίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη κληθεί τρεις φορές να καταθέσει, ενώ οι αστυνομικοί έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά το σπίτι όπου έγινε η τελευταία τους συνάντηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η 45χρονη τον επισκέφθηκε, τράβηξε φωτογραφίες στον χώρο και του ανέφερε πως αντιμετώπιζε προβλήματα με τους γονείς της. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η συνάντηση έγινε μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της και όχι την ίδια ημέρα, διήρκεσε λίγα λεπτά και περιορίστηκε στην παράδοση του ενοικίου. «Ήταν ήρεμη και στη συνέχεια έφυγε», πρόσθεσε.

Τι είπε στην εκπομπή του MEGA ο ενοικιαστής

Ο ενοικιαστής του σπιτιού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, μίλησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» και είπε πως είναι ο Μίσκο, ο ενοικιαστής του σπιτιού. Είπε πως φοβάται και κρύβεται γιατί τον απειλούσαν με όπλο, λέγοντας πως ο αδερφός της και ένας φίλος του τον απείλησαν με όπλο. Είπε πως πήγαν σπίτι του με όπλο και κουκούλες και τον κρατούσαν στο σπίτι. Του είπαν πως ήθελαν να τρομάξουν την Σταυρούλα για να τα γράψει όλα στον αδελφό της τον Γιάννη.

Ο Μίσκο είπε πως οι κουκουλοφόροι τον καθησύχασαν πως δεν θα τον πειράξουν και απλά ήθελαν να γράψει όλη την περιουσία στον αδερφό της. Στην συνέχεια είπε πως δεν έχει πολύ μπαταρία και έπεσε η γραμμή.

Αναλυτικά όσα είπε στην εκπομπή:

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη».

Στην ερώτηση γιατί και από ποιον κινδυνεύει η ζωή του απαντά:

«Απ’ τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.

Όπως λέει ο ενοικιαστής:

«Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. ‘Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα’».

Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει ‘δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα’. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει ‘κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας’».

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

«Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Ερωτώμενος σχετικά με τις κατηγορίες του Μίσκο στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», είπε πως ο ενοικιαστής της Σταυρούλας «έπαιξε το τελευταίο του χαρτί» για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, εκμεταλλευόμενος την κακή σχέση του ίδιου με την αδερφή του, η οποία ήταν γνωστή.

«Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως και πρέπει να τελειώσει, να μας πει τι έχει κάνει με την αδερφή μου. Θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει». Ο Γιάννης Λεβεντάκης απάντησε γιατί καθυστέρησε να δηλώσει την εξαφάνιση της 45χρονης στις Αρχές, απαντώντας σε όσα του καταλογίζουν.

Ερωτώμενος από τους καλεσμένους της εκπομπής, ο Γιάννης Λεβεντάκης, είπε πως υποψιάζεται πως ο Μίσκο σκότωσε την αδερφή του, συμπληρώνοντας πως ειδικά σύμφωνα με όσα ακούγονταν για αυτόν τον υποψιάζεται ακόμα περισσότερο.

Η Αγγελική Νικολούλη πρόσθεσε πως οι κάμερες ασφαλείας την έχουν καταγράψει να μπαίνει στο σπίτι, αλλά όχι και να βγαίνει.

Καλλιακμάνης: Αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για δολοφονία

Κεντρικό ρόλο στις εξελίξεις δίνουν οι δηλώσεις του πρώην εκπροσώπου αστυνομικών υπαλλήλων Ανατολικής Αττικής, Γιώργου Καλλιακμάνη, ο οποίος περιέγραψε στην ΕΡΤ το πώς η υπόθεση από εξαφάνιση οδηγήθηκε σε σοβαρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Όπως τόνισε, «αρχικά θεωρήθηκε ότι ήταν μια ιστορία εξαφάνισης, αλλά η Ελληνική Αστυνομία έκανε πολύ καλή δουλειά», εξηγώντας ότι οι έρευνες επικεντρώθηκαν στο σπίτι όπου είχε εμφανιστεί τελευταία φορά η γυναίκα. Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, «βρέθηκαν κάποια στοιχεία που πήραν για ανάλυση τα παιδιά της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμπεριφορά του βασικού προσώπου της υπόθεσης, σημειώνοντας πως «είδε προφανώς τον κλοιό να κλείνει γύρω του», καθώς μετά από διαδοχικές καταθέσεις εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω του κινητό και αυτοκίνητο. «Κρύφτηκε σε άλλο όχημα, αλλά οι αστυνομικοί είχαν στήσει κλοιό και τον βρήκαν αμέσως», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η σύλληψή του έγινε και για καλλιέργεια κάνναβης που εντοπίστηκε σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «αναμένουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας να εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης για δολοφονία», ενώ υπογράμμισε πως «μέσα σε περίπου 20 ημέρες κατάφεραν να βρουν στοιχεία και να αλλάξει η τροπή της υπόθεσης».