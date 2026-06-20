830.000 ευρώ για το 9ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων – Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης

Στην υπογραφή της σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων προχώρησε ο Δήμος Χανίων, δρομολογώντας την υλοποίηση ενός έργου συνολικού προϋπολογισμού 830.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027».

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, επεσήμανε ότι η επένδυση στη γνώση ξεκινά από τους χώρους όπου αυτή καλλιεργείται, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία σχολικών υποδομών αντάξιων των αναγκών της νέας γενιάς.

«Σήμερα, οι σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση που έχουν βρεθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, αποτέλεσμα ενός σταθερού σχεδιασμού και διαρκών παρεμβάσεων. Κάθε ευρώ που κατευθύνεται στην εκπαίδευση επιστρέφει πολλαπλάσιο όφελος στην κοινωνία και διαμορφώνει ισχυρότερες προοπτικές για το μέλλον των Χανίων.», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Αντώνης Ι. Βαρδάκης, σημείωσε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του 9ου Δημοτικού Σχολείου έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σημαντικών έργων που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στις σχολικές υποδομές του Δήμου Χανίων. Τόνισε πως το έργο αυτό δεν αποτελεί μια μεμονωμένη παρέμβαση.

Έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί στο σχολικό συγκρότημα της Αμπεριάς, στο σχολικό συγκρότημα του Κουμπέ, στο Γυμνάσιο Σούδας και στο κτίριο του 2ου ΕΠΑΛ Χανίων. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο και ποιοτικό δίκτυο σχολικών υποδομών σε ολόκληρο τον Δήμο, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στη σημασία της παρέμβασης για τη μακροχρόνια λειτουργία του σχολείου αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας,Μιχάλης Καλογριδάκης. «Το 9ο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί μια σημαντική σχολική υποδομή για την περιοχή και η συγκεκριμένη παρέμβαση έρχεται να απαντήσει σε ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί με την πάροδο των ετών.

Σκοπός μας είναι το σχολικό κτίριο να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης εκπαιδευτικής εγκατάστασης, προσφέροντας τις συνθήκες που αξίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί και διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητά του για τα επόμενα χρόνια», υπογράμμισε.

Ο Δήμος Χανίων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021-2027», στην Προϊσταμένη αυτής κα Μαρία Κασσώτακη, καθώς και στον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για τη σημαντική συνδρομή και την ολόψυχη υποστήριξή τους στη διεκπεραίωση του έργου και στην ολοκλήρωσή του.