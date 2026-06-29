Συγχαρητήρια Ανακοίνωση για την ανακήρυξη του Ομότιμου Καθηγητή κ. Ν. Σταμπολίδη ως Επίτιμου Δημότη Ρεθύμνου

Η ανακήρυξή του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας κ. Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη ως Επίτιμου Δημότη Ρεθύμνου αποτελεί υψηλού συμβολισμού αναγνώριση της επιστημονικής του πορείας, αλλά και της βαθιάς σχέσης που έχει αναπτύξει με τον τόπο, τους ανθρώπους του και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η συμβολή του κ. Ν. Σταμπολίδη στην επιστημονική έρευνα, στη μουσειολογική εξέλιξη και στη διεθνή προβολή της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τον τόπο μας. Ως καθηγητής του Πανεπιστημίου μας, ανέδειξε τον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας σε σημείο αναφοράς για την ελληνική και παγκόσμια έρευνα, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική ταυτότητα και την ιστορική αυτογνωσία της Κρήτης, προσφέροντας έμπνευση και γνώση στις νεότερες γενιές.

Εκπροσωπώντας την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, συγχαίρουμε θερμά τον Καθηγητή Ν. Σταμπολίδη και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για το έργο του, το οποίο συνεχίζει να εμπνέει και να προσφέρει ουσιαστικό όφελος στην κοινωνία. Ακούραστα, ο ίδιος, συνεχίζει να τιμά το Πανεπιστήμιο Κρήτης και να ενισχύει τον ρόλο του ως φορέα γνώσης, πολιτισμού και κοινωνικής προσφοράς.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης