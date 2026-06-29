Πρωτοφανές για Κρήτη: Πολλά άδεια κρεβάτια Ιούλιο και Αύγουστο στα ξενοδοχεία – Ποντάρουν στο “κίνημα του Σαββατοκύριακου” οι ξενοδόχοι

Οι αγώνες του Μουντιάλ και η ακρίβεια, προκάλεσαν μια υπολογίσιμη ζημιά, κρατώντας ένα μέρος των ταξιδιωτών στις χώρες τους

Συγκρατημένη ροή κρατήσεων και εικόνα που δεν θυμίζει τη δυναμική των προηγούμενων ετών παρουσιάζει η τουριστική κίνηση στην Κρήτη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων, Γιώργου Πελεκανάκη στην «Π», αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές κενές κλίνες και αυτή η επιβράδυνση δεν αποδίδεται σε έναν μόνο λόγο, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων που επηρεάζουν φέτος τον τουρισμό.

Οι αγώνες του Μουντιάλ φαίνεται πως προκάλεσαν μια μικρή, αλλά υπολογίσιμη ζημιά, κρατώντας ένα μέρος των ταξιδιωτών στις χώρες τους.

Οι αυξημένες τιμές, σε συνδυασμό με την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων πολιτών, αναγκάζουν πολλούς να αλλάξουν τα πλάνα των διακοπών τους ή να μειώσουν τη διάρκειά τους.

Παράλληλα, η μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας επηρέασε αρνητικά τον προγραμματισμό για διακοπές που μετατίθενται «για αργότερα».

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Προκειμένου να αναστρέψουν το κλίμα και να καλύψουν τις άδειες θέσεις, αρκετά ξενοδοχεία της Κρήτης συνεχίζουν να προχωρούν σε εκπτώσεις.

Πάντως, ο κλάδος διατηρεί την αισιοδοξία του, ποντάροντας στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες αναμένεται να τονώσουν την πληρότητα το επόμενο διάστημα.

«Express» αποδράσεις μακριά από τον καύσωνα

Εντωμεταξύ, σημαντικές αλλαγές στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών αποτυπώνουν τα στοιχεία της Trip.com Group για το καλοκαίρι του 2026. Η τάση της εποχής επιτάσσει μικρότερη διάρκεια διακοπών, έμφαση στην οικογένεια και αναζήτηση προορισμών με χαμηλότερες θερμοκρασίες για την αποφυγή του καύσωνα.

Οι σύντομες αποδράσεις αποτελούν την κορυφαία επιλογή για το φετινό καλοκαίρι. Η μέση διάρκεια των κρατήσεων κυμαίνεται πλέον μεταξύ 2,9 και 3,8 ημερών.

Οι κρατήσεις για πτήσεις μικρών αποστάσεων στην ευρωπαϊκή ήπειρο σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση 73% και υπάρχει το «κίνημα του παρατεταμένου Σαββατοκύριακου».

Οι εργαζόμενοι επιλέγουν να «κολλάνε» μία ή δύο ημέρες άδειας στο Σαββατοκύριακο, εξασφαλίζοντας έτσι μια ανάσα δροσιάς χωρίς να εξαντλούν τις ημέρες της ετήσιας άδειάς τους.

Οι οικογενειακές διακοπές

Οι γονείς εκμεταλλεύονται στο έπακρο τις σχολικές διακοπές, με αποτέλεσμα οι οικογενειακές κρατήσεις να χτυπούν «κόκκινο». Η Trip.com Group κατατάσσει το ταξίδι με τα παιδιά ως την πιο ελκυστική ταξιδιωτική εμπειρία για φέτος, ξεπερνώντας τις διακοπές με φίλους ή συντρόφους, με την τάση να είναι εντονότερη στις ηλικίες 35-44 ετών.

Τουρισμός «δροσιάς»

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ανατροπές του 2026 είναι η κατακόρυφη άνοδος των λεγόμενων «δροσερών διακοπών». Οι ταξιδιώτες φαίνεται να κουράστηκαν από τις ακραίες θερμοκρασίες και στρέφουν το βλέμμα τους μακριά από το κλασικό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Οι αναζητήσεις για προορισμούς με χαμηλές θερμοκρασίες έχουν σημειώσει άλμα 74% από τις αρχές του έτους, με φράσεις όπως «απόδραση από τη ζέστη» και «δροσερό καλοκαιρινό καταφύγιο» να κυριαρχούν στις μηχανές αναζήτησης.

Παρατηρείται, δε, εντυπωσιακή αύξηση της ζήτησης για χώρες όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβενία, η Ελβετία και η Ουαλία.https://www.patris.gr/