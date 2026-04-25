Συγκλονιστικές στιγμές στο Πανθεσσαλικό: Ο ΟΦΗ τίμησε τα αδικοχαμένα Αετόπουλα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο

Παρατεταμένο χειροκρότημα από τις εξέδρες για την άκρως συγκινητική πρωτοβουλία των φιλάθλων του ΟΦΗ.
Ρίγη συγκίνησης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο προκάλεσε η πρωτοβουλία φιλάθλων του ΟΦΗ να τιμήσουν τη μνήμη των 7 φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.
Λίγο πριν από τη σέντρα του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, αντιπροσωπεία φιλάθλων του ΟΦΗ κρατώντας συμβολικά στεφάνια κατευθύνθηκε προς την εξέδρα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, υπό το ζωηρό χειροκρότημα όλων, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να αποτίσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα “αετόπουλα”.
Η συγκινητική αυτή πρωτοβουλία αποδεικνύει το αληθινό πνεύμα του αθλητισμού και τον σεβασμό μεταξύ των φιλάθλων. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο με την κίνηση αυτή υπήρξε συγκινησιακά φορτισμένη και έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην προσέλευση των θεατών στο γήπεδο.
