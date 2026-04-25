Καιρική αστάθεια μετά την Πρωτομαγιά – Τι “βλέπει” ο Θοδωρής Κολυδάς

Με τα προγνωστικά μοντέλα να “τρέχουν” για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, ένα νέο σενάριο αρχίζει να τραβά το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων, καθώς διαφαίνεται πιθανή ψυχρή μεταφορά προς τη χώρα μας. Η ανάλυση των ensemble δεδομένων δείχνει διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, με τη Βόρεια Ελλάδα να εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα παραμένει πιο αβέβαιη.
Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρότι αρκετά προγνωστικά σενάρια συγκλίνουν σε μια μεταβολή του καιρού μετά την Πρωτομαγιά, η ένταση και η έκταση της ψυχρής εισβολής δεν έχουν ακόμη “κλειδώσει”, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την τελική εξέλιξη του καιρού.
“Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα” αναφέρει.
“Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια. Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα” προσθέτει ο κ. Κολυδάς.
