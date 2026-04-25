Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Καιρική αστάθεια μετά την Πρωτομαγιά – Τι “βλέπει” ο Θοδωρής Κολυδάς

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος παρότι αρκετά προγνωστικά σενάρια συγκλίνουν σε μια μεταβολή του καιρού μετά την Πρωτομαγιά, η ένταση και η έκταση της ψυχρής εισβολής δεν έχουν ακόμη "κλειδώσει".

Με τα προγνωστικά μοντέλα να “τρέχουν” για τις πρώτες ημέρες του Μαΐου, ένα νέο σενάριο αρχίζει να τραβά το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων, καθώς διαφαίνεται πιθανή ψυχρή μεταφορά προς τη χώρα μας. Η ανάλυση των ensemble δεδομένων δείχνει διαφοροποιήσεις ανά περιοχή, με τη Βόρεια Ελλάδα να εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα για αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η εικόνα παραμένει πιο αβέβαιη.

Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, παρότι αρκετά προγνωστικά σενάρια συγκλίνουν σε μια μεταβολή του καιρού μετά την Πρωτομαγιά, η ένταση και η έκταση της ψυχρής εισβολής δεν έχουν ακόμη “κλειδώσει”, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για την τελική εξέλιξη του καιρού.

“Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι στις αρχές Μαΐου υπάρχει υπαρκτή πιθανότητα ψυχρής μεταφοράς προς την Ελλάδα, με πιο έντονο σήμα για τη βόρεια χώρα. Από την ανάλυση των ensemble μετεωγραμμάτων του ECMWF και του GFS προκύπτει ότι η Θεσσαλονίκη εμφανίζει μεγαλύτερη πιθανότητα αισθητής πτώσης της θερμοκρασίας, περίπου 70–80%, ενώ στην Αθήνα η τάση είναι πιο οριακή, με πιθανότητα 55–65% και μεγαλύτερη αβεβαιότητα” αναφέρει.

“Τα 50+1 μέλη του ECMWF δεν δείχνουν ακόμη απόλυτη συμφωνία, ωστόσο αρκετά υποστηρίζουν κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς τα Βαλκάνια. Συνεπώς, υπάρχει σαφής τάση πτώσης της θερμοκρασίας μετά την Πρωτομαγιά, αλλά δεν έχει ακόμη κλειδώσει η ένταση, η διάρκεια και το πόσο νότια θα φτάσει η ψυχρή μάζα” προσθέτει ο κ. Κολυδάς.

Cretalive

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Έτσι θα γίνει το Πανάνειο που θα...

0
Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο...

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 1-2: Το γκολ του...

0
Ο ΟΦΗ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στον...

Έτσι θα γίνει το Πανάνειο που θα...

0
Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο...

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 1-2: Το γκολ του...

0
Ο ΟΦΗ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στον...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
ΟΗΕ: Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι παγκοσμίως λόγω Ελ Νίνιο
Επόμενο άρθρο
Συγκλονιστικές στιγμές στο Πανθεσσαλικό: Ο ΟΦΗ τίμησε τα αδικοχαμένα Αετόπουλα του ΠΑΟΚ – Δείτε βίντεο
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Έτσι θα γίνει το Πανάνειο που θα αναβαθμίσει όλη την περιοχή

ΠΚ team ΠΚ team -
Έχουν δοθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Υπουργείο...

Η «σπάνια» Αίτνα πονοκεφαλιάζει τους γεωλόγους

ΠΚ team ΠΚ team -
Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης δεν μπορεί να...

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 1-2: Το γκολ του Νους που «τρέλανε» τους Κρητικούς

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο ΟΦΗ κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στον...

Η Greenpeace προειδοποιεί: 40 χρόνια μετά το ατύχημα του Τσερνόμπιλ, η πυρηνική ενέργεια είναι το ίδιο επικίνδυνη

ΠΚ team ΠΚ team -
Η ραδιενεργός μόλυνση επηρέασε εκτεταμένες περιοχές συνολικής έκτασης περίπου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST