Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων

Συνελήφθησαν χθες (16.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων δύο ημεδαποί ηλικίας 24 και 59 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (16.07.2026) πρωινές ώρες από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία και σε αποθηκευτικό χώρο των ημεδαπών κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -2- κυνηγετικά όπλα για τα οποία δεν τηρούνταν οι όροι ασφαλούς κατοχής και φύλαξης

• -1- σκοπευτικό πιστόλι με δύο γεμιστήρες

• -40- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

• -1- κάλυκας

• -1- κινητό τηλέφωνο

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

ΛΑΣΙΘΙ

Σύλληψη -4- αλλοδαπών για ληστεία

Συνελήφθησαν χθες (16.07.2026) μεταμεσονύχτιες ώρες σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας πέντε αλλοδαποί ηλικίας από 27 έως 34 ετών κατηγορούμενοι για ληστεία σε βάρος 25χρονου ομοεθνή τους.

Ειδικότερα χθες το βράδυ σε περιοχή του ανωτέρω Δήμου, οι τέσσερις αλλοδαποί προκαλώντας σωματικές βλάβες στον 25χρονο του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας αναζητήθηκαν, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι τέσσερις αλλοδαποί.

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.