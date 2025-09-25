ΚΡΗΤΗ

Συλλήψεις για ναρκωτικά και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Συνελήφθη χθες (24.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 43χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21,4 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, και (2) μεταλλικοί τρίφτες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άμεση σύλληψη αλλοδαπού για κλοπή Συνελήφθη σήμερα (25.09.2025) τα ξημερώματα στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 24χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, σήμερα (25.09.2025) τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας κατελήφθη ο 24χρονος κατά το χρόνο που είχε διαρρήξει επιχείρηση ιδιοκτησίας αλλοδαπού και αφαίρεσε χρηματικό ποσό, προκαλώντας παράλληλα φθορές. Αφού συνελήφθη βρέθηκε στην κατοχή του το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.
ΛΑΣΙΘΙ
Άμεση σύλληψη τριών -3- ημεδαπών για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (24.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας τρεις ημεδαπές ηλικίας 46, 30 και 21 ετών κατηγορούμενες για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, ανωτέρω ημεδαπές χθες (24.09.2025) το μεσημέρι εισήλθαν σε δύο οικίες ημεδαπών γυναικών στην περιοχή του Δήμου Σητείας και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν τιμαλφή πλην όμως έγιναν αντιληπτές και τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας αφού ταυτοποιήθηκαν οι τρεις γυναίκες, αναζητήθηκαν και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Χανιά:Επετειακή εκδήλωση «Χαίρε Αγαπημένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη»

0
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Η...

Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής...

0
Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε την...

Χανιά:Επετειακή εκδήλωση «Χαίρε Αγαπημένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη»

0
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Η...

Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής...

0
Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε την...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Ρεθύμνης:Τμήματα εκμάθησης Ελληνικών για τους μετανάστες, οργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία
Επόμενο άρθρο
Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Χανίων 2025: Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Χανιά:Επετειακή εκδήλωση «Χαίρε Αγαπημένη Μικρασία, Πατρίδα Αθάνατη»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ & ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Η...

Μεγάλη Ποδηλατοβόλτα στο Ρέθυμνο Ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με εντυπωσιακή συμμετοχή και ενθουσιασμό ολοκληρώθηκε την...

Όλα έτοιμα για τον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης Ρεκόρ συμμετοχών με περισσότερους από 6.000 αθλητές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μία ιστορική καταγραφή συμμετοχών που ξεπερνούν τις 6.000,...

Πολιτιστικό Καλοκαίρι Δήμου Χανίων 2025: Ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2025 στα Χανιά υπήρξε μια μεγάλη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST