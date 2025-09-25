Συλλήψεις για ναρκωτικά και κλοπές σε περιοχές της Κρήτης

Σύλληψη ημεδαπού για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών

Συνελήφθη χθες (24.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων 43χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 21,4 γραμμάρια κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, και (2) μεταλλικοί τρίφτες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων .

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Άμεση σύλληψη αλλοδαπού για κλοπή Συνελήφθη σήμερα (25.09.2025) τα ξημερώματα στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 24χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για κλοπή.

Ειδικότερα, σήμερα (25.09.2025) τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας κατελήφθη ο 24χρονος κατά το χρόνο που είχε διαρρήξει επιχείρηση ιδιοκτησίας αλλοδαπού και αφαίρεσε χρηματικό ποσό, προκαλώντας παράλληλα φθορές. Αφού συνελήφθη βρέθηκε στην κατοχή του το αφαιρεθέν χρηματικό ποσό το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

ΛΑΣΙΘΙ

Άμεση σύλληψη τριών -3- ημεδαπών για κλοπή Συνελήφθησαν χθες (24.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας τρεις ημεδαπές ηλικίας 46, 30 και 21 ετών κατηγορούμενες για απόπειρα κλοπής.

Ειδικότερα, ανωτέρω ημεδαπές χθες (24.09.2025) το μεσημέρι εισήλθαν σε δύο οικίες ημεδαπών γυναικών στην περιοχή του Δήμου Σητείας και αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν τιμαλφή πλην όμως έγιναν αντιληπτές και τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας αφού ταυτοποιήθηκαν οι τρεις γυναίκες, αναζητήθηκαν και συνελήφθησαν. Στην κατοχή τους βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 180 ευρώ και τρία κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.