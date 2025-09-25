Δήμος Ρεθύμνης:Τμήματα εκμάθησης Ελληνικών για τους μετανάστες, οργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Με συνέπεια στις αρχές της συμπερίληψης και της κοινωνικής συνοχής, η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης δια του Κέντρου Κοινότητας, διοργανώνουν και προσφέρουν στους μετανάστες που διαμένουν στο Ρέθυμνο τη δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

Τα μαθήματα, θα παρέχονται από τον Διαπολιτισμικό Μεσολαβητή του Κέντρου Κοινότητας κ. Άζερ Εκράμυ, στο πλαίσιο λειτουργίας οργανωμένων τμημάτων εκμάθησης της γλώσσας.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα & Πέμπτη από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, στην αίθουσα του γραφείου του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή Κέντρου Κοινότητας που βρίσκεται στην οδό Βερνάρδου 8 (δίπλα στο Ωδείο Ρεθύμνου) στη Παλιά Πόλη.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι, -ες μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (ώρες λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών) με τον κ. Εκράμυ στο τηλέφωνο: 2831341267.

Όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα : «Ο Δήμος Ρεθύμνης και η Κοινωνικής του Υπηρεσία, με σεβασμό στους συνανθρώπους μας- πολίτες άλλων χωρών που μένουν στο Ρέθυμνο και με στόχο την ενίσχυση της ομαλής ένταξής τους στην τοπική κοινωνία, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας τους και τη γνωριμία τους με τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας, τους προσφέρει δωρεάν αυτή τη δυνατότητα, ελπίζοντας ότι θα την αξιοποιήσουν».