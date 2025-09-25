Επίσκεψη εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ στην Αντιπεριφειάρχη Ρεθύμνης

Χθες, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαρία Λιονή υποδέχθηκε στο γραφείο της κλιμάκιο της ΑΔΕΔΥ, αποτελούμενο από τον Αντιπρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ κ. Γιώργο Μακράκη, τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Ρεθύμνου και μέλος του Γενικού Συμβουλίου κ. Γιάννη Μαρινάτο, τον Ταμία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ κ. Ευθύμη Μαρκαντώνη και το μέλος του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ κ. Στέλιο Ορφανουδάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας και εστιάστηκε στα βασικά αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο, μεταξύ των οποίων η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο, Κατάργηση του νέου Πειθαρχικού Δικαίου και το 35ωρο, πενθήμερο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο μείζον ζήτημα της υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με την ανάγκη για άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων να προβάλλει ως κορυφαία προτεραιότητα.

Η κ. Λιονή, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, τόνισε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης αναγνωρίζει τη σημασία της στήριξης των εργαζομένων και παραμένει ανοιχτή σε διάλογο με τους εκπροσώπους τους. Υπογράμμισε πως η συνεργασία και η συνεννόηση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη διαμόρφωση λύσεων που θα ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.