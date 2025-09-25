Ρέθυμνο:Συνάντηση φορέων για θέματα Πολιτικής Προστασίας

Την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ρεθύμνου κ. Σαρρής Μιχάλης συνοδευόμενος από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας κ Βότσογλου Νίκο πραγματοποίησαν συναντήσεις εργασίας, με εκπροσώπους του στρατεύματος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, επισκέφτηκαν τον Ανώτατο Διοικητή Φρουράς, Διοικητή του 548 Αερομεταφερόμενου Τάγματος Πεζικού Ρεθύμνου Αντισυνταγματάρχη κ. Μουρτζάκη Εμμανουήλ, υπεύθυνο για θέματα Πολιτικής Προστασίας από το στρατό για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και το επιτελείο του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ εξετάστηκαν δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν από κοινού.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Διοικητή του 547 Αερομεταφερόμενου Τάγματος, Αντισυνταγματάρχη κ. Σφηναρόλη Γεώργιο με τον οποίο διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για την περαιτέρω συνεργασία σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, με έμφαση στον καλύτερο συντονισμό των δράσεων και την ανταλλαγή εμπειρίας και πρακτικών λύσεων.

Ακολούθησε συνάντηση εργασίας με τον Διοικητή του Τάγματος Εθνοφυλακής Ρεθύμνου Ταγματάρχη Πεζικού κ. Αλεξανδρή Δημήτριο, στην οποία παρευρέθηκε και ο Έφεδρος Ταγματάρχης κος Μουρτζανός Στέφανος. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη συνεργασία μεταξύ του Τάγματος Εθνοφυλακής και Πολιτικής Προστασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή των ενεργών πολιτών, οι οποίοι μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης σε κρίσιμες καταστάσεις.

Σε όλες τις συναντήσεις επικράτησε θετικό κλίμα, ενώ εκφράστηκε η κοινή πεποίθηση για την ανάγκη ενίσχυσης του εθελοντικού πνεύματος τόσο στο στράτευμα όσο και στους πολίτες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω εκπαίδευση και ενίσχυση των γνώσεων διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, με στόχο την αποτελεσματική προστασία και υποστήριξη της κοινωνίας.