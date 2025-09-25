Η Κατσούνα και η σύγχρονη Ιστορία της στη Wikipedia Από την Κρήτη στην παγκόσμια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια

Η παρουσία στη Wikipedia αποτελεί για κάθε πρόσωπο ή δράση μια ξεχωριστή διάκριση, καθώς η καταγραφή στην παγκόσμια ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια προϋποθέτει τεκμηρίωση και αναγνώριση από πολλές και διαφορετικές πηγές. Σε αυτό το σημαντικό βήμα εντάσσεται πλέον και το έργο του Μάρκου Σμυρνάκη, δημιουργού της Social ON και εμπνευστή των δράσεων γύρω από τις Κρητικές Κατσούνες.

Με καταγωγή από το Αμαριανό Ηρακλείου, ο Μάρκος Σμυρνάκης έχει αναδείξει μέσω της επαγγελματικής του πορείας την παραδοσιακή τέχνη κατασκευής της κατσούνας, μέσα από σύγχρονα εργαλεία ψηφιακού μάρκετινγκ και δημιουργίας περιεχομένου. Από τη δημιουργία του πρώτου επίσημου εργαστηρίου κατασκευής Κρητικής Κατσούνας έως και τις διεθνείς αναφορές, η δράση του συνδέει την κρητική παράδοση με τη σύγχρονη επικοινωνία.

Η ένταξη στη Wikipedia δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εγκυκλοπαίδεια λειτουργεί με αυστηρούς κανόνες εγκυκλοπαιδικότητας και απαιτεί την ύπαρξη ανεξάρτητων και αξιόπιστων πηγών. Για τον λόγο αυτό, ελάχιστα πρόσωπα και έργα καταφέρνουν να αποκτήσουν λήμμα, καθώς η διαδικασία ελέγχεται και αξιολογείται από την παγκόσμια κοινότητα των συντακτών.

Η Wikipedia, ως μία από τις πιο αξιόπιστες πηγές παγκοσμίως, κατέγραψε πλέον το έργο και την πορεία του, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του στη διάσωση και προβολή ενός ιδιαίτερου στοιχείου της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο ίδιος δήλωσε:

«Για εμένα η καταγραφή στη Wikipedia δεν είναι προσωπική προβολή, αλλά μια νίκη και αναγνώριση για την ίδια την κατσούνα και την κρητική παράδοση.»

Μπορουμε να πούμε ότι με αυτή την καταχώριση στη Wikipedia, αναγνωρίζεται και καταγράφεται η σύγχρονη ιστορία της κρητικής κατσούνας. Η παρουσία της όχι μόνο στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και στον παγκόσμιο ψηφιακό χάρτη, επιβεβαιώνει ότι η κατσούνα δεν είναι απλώς ένα παραδοσιακό εργαλείο, αλλά ζωντανό σύμβολο πολιτιστικής κληρονομιάς που συνεχίζει να εξελίσσεται και να εμπνέει.

Με εκτίμηση

Μάρκος Σμυρνάκης