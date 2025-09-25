Ηράκλειο:Στα Καλέσα την Κυριακή η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου

Στα Άνω Καλέσα θα βρεθεί την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου, για να παρουσιάσει την παράσταση με τίτλο «Καφενείο ο Παράδεισος».

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη θεατρική παραγωγή που μας μεταφέρει σε γνώριμους χώρους – τα αγαπημένα καφενεία – όπου γεννήθηκαν φιλίες, γράφτηκαν ιστορίες και στήθηκαν καθημερινές παραστάσεις ζωής. Μέσα από χιούμορ, συγκίνηση και μουσική, η ομάδα ζωντανεύει σκηνές μιας άλλης εποχής, με αναφορές που μιλούν σε κάθε γενιά.

Η παράσταση θα ξεκινήσει στις 21:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Σκηνογραφία: Δομήνικος Ταβερναράκης

Κείμενα: Γιώργος Βεϊσάκης

Φώτα & Ήχος: Στέλιος Λιανδράκης

Κοστούμια: Η Θεατρική Ομάδα

Παίζουν με σειρά εμφάνισης:

Γιώργος Βεϊσάκης, Δημήτρης Δασκαλάκης, Μαρία Αργυρού, Μανώλης Παπαδοσπυριδάκης Μανολης, Θανάσης Αλεγκάκης, Μαρίνα Ποντικάκη, Εύα Δημάκη, Μύρωνας Κουνενιδάκης, Εύα Χαριτάκη, Ειρήνη Κυρικλάκη, Ελένη Βερτούδου, Μαρία Γεροντή, Νίκος Λυρώνης, Μαρία Μωραϊτάκη, Δομήνικος Ταβερναράκης, Μαρία Κτιστάκη.