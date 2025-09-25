ΚΡΗΤΗ

Επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρει το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου
Κρήτης, δέχεται αιτήσεις στα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα:
 Εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού Python

 Python and Machine Learning
 Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική
Φαρμακευτική
 Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Σταδιοδρομία:
Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση

 Mega-Trends, Ψηφιακή Οικονομία και νέες Δεξιότητες & Στρατηγικές
Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών
επενδύσεων & της σύννομης τοποθέτησης κρυπτονομισμάτων σε επενδυτικά
χαρτοφυλάκια)

 Primary Care Training Hub. Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας: εστίαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία
υγείας-ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής
 Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric
approach

 Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery. (Module1/Theoretical)
 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών
Micro:bit και Arduino UNO με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη
 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού στον βαρέως πάσχοντα ασθενή
 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Αξιολόγηση και παρέμβαση

 Understanding and Operating the Internet A Hands-on Networking Course
 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για νέους/ες σε μειονεκτικές περιοχές και
κοινωνικές ευάλωτες ομάδες (επιχειρηματικότητα-απασχολησιμότητα-
κατάρτιση-κοινωνική καινοτομία)

 Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) στην ψηφιακή εποχή
 Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με
Μικροδιδασκαλίες για Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Βασικές Αρχές και Μέθοδοι στην
Εκπαίδευση Ενηλίκων
 Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα
 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΚ, είναι σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το
Πανεπιστήμιο Κρήτης, υλοποιούνται με σύγχρονους μεθόδους διδασκαλίας και
είναι βασισμένα στις ανάγκες και στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο
https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-
programmata/trexonta

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ στο kedivim@uoc.gr
ή στα 2810393661-662

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Δήμος Ρεθύμνης:Τμήματα εκμάθησης Ελληνικών για τους μετανάστες,...

0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Με συνέπεια...

Επίσκεψη εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ στην Αντιπεριφειάρχη Ρεθύμνης

0
Χθες, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαρία...

Δήμος Ρεθύμνης:Τμήματα εκμάθησης Ελληνικών για τους μετανάστες,...

0
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Με συνέπεια...

Επίσκεψη εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ στην Αντιπεριφειάρχη Ρεθύμνης

0
Χθες, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης κ. Μαρία...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση των 100 εκατ. ευρώ στην Ελούντα
Επόμενο άρθρο
Ηράκλειο:Στα Καλέσα την Κυριακή η Θεατρική Ομάδα του Δήμου Μαλεβιζίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST