Επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρει το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου

Κρήτης, δέχεται αιτήσεις στα παρακάτω επιμορφωτικά προγράμματα:

 Εφαρμογές στη γλώσσα προγραμματισμού Python

 Python and Machine Learning

 Προηγμένη Εκπαίδευση στις Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Κοινοτική

Φαρμακευτική

 Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την Σταδιοδρομία:

Ψυχο-κοινωνιολογική προσέγγιση

 Mega-Trends, Ψηφιακή Οικονομία και νέες Δεξιότητες & Στρατηγικές

Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων (συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών

επενδύσεων & της σύννομης τοποθέτησης κρυπτονομισμάτων σε επενδυτικά

χαρτοφυλάκια)

 Primary Care Training Hub. Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υγείας: εστίαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην επικοινωνία επαγγελματία

υγείας-ασθενή και στις δεξιότητες συμβουλευτικής

 Ophthalmic Optics, Contact Lenses and Visual Perception: an optometric

approach

 Advanced mini-Fellowship in Refractive Surgery. (Module1/Theoretical)

 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Μικροελεγκτών

Micro:bit και Arduino UNO με έμφαση στην εκπαιδευτική πράξη

 Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Αναπνευστικού στον βαρέως πάσχοντα ασθενή

 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Αξιολόγηση και παρέμβαση

 Understanding and Operating the Internet A Hands-on Networking Course

 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για νέους/ες σε μειονεκτικές περιοχές και

κοινωνικές ευάλωτες ομάδες (επιχειρηματικότητα-απασχολησιμότητα-

κατάρτιση-κοινωνική καινοτομία)

 Ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) στην ψηφιακή εποχή

 Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με

Μικροδιδασκαλίες για Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Βασικές Αρχές και Μέθοδοι στην

Εκπαίδευση Ενηλίκων

 Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Βιωσιμότητα

 Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού

Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΠΚ, είναι σε τομείς αιχμής που θεραπεύει το

Πανεπιστήμιο Κρήτης, υλοποιούνται με σύγχρονους μεθόδους διδασκαλίας και

είναι βασισμένα στις ανάγκες και στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο

https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/programmata/ola-ta-

programmata/trexonta

Επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του ΚΕΔΙΒΙΜ στο kedivim@uoc.gr

ή στα 2810393661-662