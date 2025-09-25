Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση των 100 εκατ. ευρώ στην Ελούντα

Ο Όμιλος Phaea των Σμπώκου – Βασιλάκη ενισχύει το premium τουριστικό προϊόν της Κρήτης

Το premium τουριστικό προϊόν της Κρήτης και ειδικότερα της Ελούντα έρχεται να ενισχύσει μια νέα μεγάλη επένδυση των Οικογενειών Σμπώκου-Βασιλάκη. Η PHAEA A.E. , προχωρά στη δημιουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος (ΣΤΚ) στην Πλάκα Ελούντας, σε έκταση περίπου 250 στρεμμάτων, με συνολική δυναμικότητα 631 κλινών.

Η επένδυση ύψους 100 εκατ. ευρώ θα αναβαθμίσει περαιτέρω τον προορισμό, δεδομένου ότι ένα από τα ξενοδοχεία μαζί με ορισμένες κατοικίες, που θα δημιουργηθούν θα ενταχθεί ως Rosewood Blue Palace, στο δίκτυο της διεθνούς αλυσίδας Rosewood Hotels & Resorts, η οποία θα κάνει έτσι το «ντεμπούτο» της στην ελληνική τουριστική αγορά, από το 2026. H Rosewood Hotels & Resorts διαχειρίζεται ένα δίκτυο 32 πολυτελών ξενοδοχείων, resort και residences σε 19 χώρες.

Η επένδυση των Σμπώκου – Βασιλάκη

Η σχετική έγκριση του επενδυτικού σχεδίου δόθηκε χθες με κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη και του γενικού διευθυντή περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας Κωνσταντίνου Δημόπουλου.

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της

Η απόφαση αφορά σε μία επένδυση αναβάθμισης και μετατροπής δύο υφιστάμενων ξενοδοχειακών μονάδων 5* (ξενοδοχείο «Blue Palace» δυναμικότητας 452 κλινών και ξενοδοχείο δυναμικότητας 99 κλινών), σε Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα, συνολικής δυναμικότητας 631 κλινών.

Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα περιλαμβάνει:

Δύο ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε αστέρων (5*), συνολικής δυναμικότητας 461 κλινών και ειδικότερα: το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα με τον διακριτικό τίτλο «Blue Palace» δυναμικότητας 452 κλινών, με νέα δυναμικότητα 348 κλινών και το υφιστάμενο ξενοδοχειακό συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων (bungalows) 99 κλινών (πρώην «Argo») με νέα δυναμικότητα 113 κλινών.

Σαράντα τέσσερις Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες συνολικής δυναμικότητας 170 κλινών.

Ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 70 ατόμων ως Εγκατάσταση Ειδικής Τουριστικής Υποδομής του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, και

ένα κέντρο αναζωογόνησης (spa) δυναμικότητας 30 ατόμων ως πρόσθετη εγκατάσταση ειδικής τουριστικής υποδομής.

Η επένδυση υλοποιείται σε έκταση εμβαδού 249.401,87 τ.μ. στη θέση Πλάκα της Δ.Κ. Ελούντας, απέναντι από την Σπιναλόγκα.

Οι όροι δόμησης έχουν καθορισθεί με το από 27.09.2023 π.δ. (Δ΄ 764) «Έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου στην περιοχή «Πλάκα» της Δημοτικής Κοινότητας Ελούνταςαπό σχετικό προεδρικό διάταγμα που μεταξύ άλλων προβλέπει ότι ο μέσος συντελεστής δόμησης είναι 0,13 και η συνολική δόμηση καταλαμβάνει έκταση 32.625,06 τ.μ.

Θέσεις εργασίας και τοπική ανάπτυξη

Η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία της, ενώ στην κατασκευαστική φάση θα απασχοληθεί σημαντικός αριθμός τεχνιτών και συνεργείων. Η τόνωση της απασχόλησης, σε συνδυασμό με τη ζήτηση για τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες (από τον αγροδιατροφικό κλάδο μέχρι την εστίαση και την τεχνική υποστήριξη), θα έχει σημαντικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την τοπική οικονομία, σύμφωνα με την σχετική απόφαση.

Η μελέτη του έργου προβλέπει επενδύσεις σε δίκτυα υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, οδική πρόσβαση), με σεβασμό στη φυσική τοπογραφία και την εφαρμογή πρακτικών χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η επιλογή αυτή συνδέεται με την αυξανόμενη ζήτηση για «πράσινο τουρισμό» και συνδυάζει την αναπτυξιακή διάσταση με την αειφορία.

Η έτερη επένδυση της Phaea στη Νότια Κρήτη

Υπενθυμίζεται ότι η Phaea των οικογενειών Σμπώκου-Βασιλάκη, υλοποιεί μία ακόμη μεγάλη επένδυση στην Νότια Κρήτη στη θέση «Σκούρος» του Νόμου Ηρακλείου αρχικού προϋπολογισμού 121 εκατ. ευρώ, η οποία εγκρίθηκε το καλοκαίρι από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

Tο επενδυτικό σχέδιο του Ομίλου Phaea υπό τον τίτλο «Phaea – South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» της εταιρείας Myrina Village Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε., στη θέση «Σκούρος», στη νότια ακτή του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης, είναι προϋπολογισμού 121,11 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 140 δωμάτια και 30 τουριστικές κατοικίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της επενδυτικής πρότασης που κατατέθηκε στην Enterprise Greece για δημόσια διαβούλευση το επενδυτικό έργο αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αειφόρου τουριστικού συγκροτήματος υψηλής ποιότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει την ανέγερση και λειτουργία ξενοδοχειακού συγκροτήματος κατηγορίας 5* δυναμικότητας 140 δωματίων, την κατασκευή 30 Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών, κτιρίου υποδοχής, κοινόχρηστης πισίνας, χώρων εστίασης, κέντρου αναζωογόνησης (wellness and fitness spa) και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου-κήπου για παραγωγή βιολογικών προϊόντων.https://www.ot.gr/editor/lampros-karageorgos/