ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Χανιά:Η Terra Creta «βάφει» με αγάπη το Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η δράση εθελοντισμού της Terra Creta, με στόχο τον εξωτερικό ελαιοχρωματισμό του Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου. Η πρωτοβουλία, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αποτελεί μέρος της διαρκούς δέσμευσης της Terra Creta να στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινότητα.

Με κεντρικό σύνθημα «τον σεβασμό στον αιώνιο καρπό, γεμάτοι αγάπη για τη ζωή», εργαζόμενοι και διοίκηση της Terra Creta, μαζί με τις οικογένειές τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μία ημέρα γεμάτη προσφορά και συνεργασία. Όλοι συμμετείχαν εθελοντικά, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος και στη δημιουργία ενός πιο φωτεινού και φιλόξενου χώρου για τους μαθητές.

Δήλωση του Φώτη Σουσαλή, Olive Oil Plant & Sourcing Director της Terra Creta: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, για ακόμη μια φορά, στηρίζουμε εμπράκτως την τοπική μας κοινότητα, αυτή τη φορά αναβαθμίζοντας τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κολυμβαρίου, ενισχύοντας έτσι τη δημιουργικότητα και τη συνεργατικότητα των νέων του τόπου μας. Άλλωστε, στην Terra Creta έτσι μεγαλώσαμε και έτσι θέλουμε να ζούμε: να προσφέρουμε και να δημιουργούμε, γεμάτοι αγάπη για τη ζωή».

Η ολοκλήρωση της δράσης επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά τις αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα της Terra Creta: κοινωνική υπευθυνότητα και αγάπη για τον τόπο. Η εταιρεία ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την πολύτιμη συμβολή τους, καθώς και τους συνεργαζόμενους φορείς για την άψογη συνδιοργάνωση.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση...

0
Ο Όμιλος Phaea των Σμπώκου - Βασιλάκη ενισχύει το...

Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση ύψους 277.717,20 ευρώ για την...

0
Μια νέα σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 277.717,20 ευρώ, που θα...

Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση...

0
Ο Όμιλος Phaea των Σμπώκου - Βασιλάκη ενισχύει το...

Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση ύψους 277.717,20 ευρώ για την...

0
Μια νέα σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 277.717,20 ευρώ, που θα...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση ύψους 277.717,20 ευρώ για την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες Λέντας, Κουδουμάς, Άγιος Ιωάννης, Δισκός
Επόμενο άρθρο
Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση των 100 εκατ. ευρώ στην Ελούντα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST