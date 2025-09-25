Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση ύψους 277.717,20 ευρώ για την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες Λέντας, Κουδουμάς, Άγιος Ιωάννης, Δισκός

Μια νέα σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 277.717,20 ευρώ, που θα αξιοποιηθεί για την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες Λέντας, Κουδουμάς, Άγιος Ιωάννης, Δισκός, εξασφάλισε ο Δήμος Γόρτυνας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (πρόγραμμα «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες», Δράση «Τουριστική Ανάπτυξη» – Υπουργείο Τουρισμού, συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή (μη μόνιμων) ραμπών πρόσβασης στην παραλία, με σύστημα ασφαλούς ολίσθησης μηχανισμού πρόσβασης στην θάλασσα για ΑμεΑ, στην διαμόρφωση βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, ξύλινα ντους και διάδρομοι κατάλληλου μήκους και πλάτους (για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τους χειμερινούς μήνες), στην τοποθέτηση ειδικής σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού προσβάσιμης παραλίας.

«Η διασφάλιση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε τέσσερις παραλίες του Δήμου μας, είναι ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού στα δικαιώματα των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα και ένα,

συμβολικό αλλά και ουσιαστικό, βήμα προς μια κοινωνία πιο ανθρώπινη και συμπεριληπτική. Με την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στις παραλίες Λέντας, Κουδουμάς, Άγιος Ιωάννης, Δισκός, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα μπορούν να απολαμβάνουν, με ασφάλεια, την θάλασσα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, όπως όλοι οι πολίτες.

Γιατί ο πολιτισμός φαίνεται στις πράξεις που ανοίγουν δρόμους για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, εμπόδια και αποκλεισμούς» ανέφερε ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.