ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Γόρτυνας:Χρηματοδότηση ύψους 277.717,20 ευρώ για την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες Λέντας, Κουδουμάς, Άγιος Ιωάννης, Δισκός

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια νέα σημαντική χρηματοδότηση, ύψους 277.717,20 ευρώ, που θα αξιοποιηθεί για την βελτίωση της προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα στις παραλίες Λέντας, Κουδουμάς, Άγιος Ιωάννης, Δισκός, εξασφάλισε ο Δήμος Γόρτυνας, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (πρόγραμμα «Βελτίωση και Τροποποίηση της Προσβασιμότητας στις Ελληνικές Παραλίες», Δράση «Τουριστική Ανάπτυξη» – Υπουργείο Τουρισμού, συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά στην κατασκευή (μη μόνιμων) ραμπών πρόσβασης στην παραλία, με σύστημα ασφαλούς ολίσθησης μηχανισμού πρόσβασης στην θάλασσα για ΑμεΑ, στην διαμόρφωση βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, ξύλινα ντους και διάδρομοι κατάλληλου μήκους και πλάτους (για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση τους χειμερινούς μήνες), στην τοποθέτηση ειδικής σήμανσης και λοιπού εξοπλισμού προσβάσιμης παραλίας.

«Η διασφάλιση της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, για την βελτίωση της προσβασιμότητας σε τέσσερις παραλίες του Δήμου μας, είναι ένα ελάχιστο δείγμα σεβασμού στα δικαιώματα των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα και ένα,

συμβολικό αλλά και ουσιαστικό, βήμα προς μια κοινωνία πιο ανθρώπινη και συμπεριληπτική. Με την δημιουργία των κατάλληλων υποδομών στις παραλίες Λέντας, Κουδουμάς, Άγιος Ιωάννης, Δισκός, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα μπορούν να απολαμβάνουν, με ασφάλεια, την θάλασσα, τον ήλιο, το καλοκαίρι, όπως όλοι οι πολίτες.

Γιατί ο πολιτισμός φαίνεται στις πράξεις που ανοίγουν δρόμους για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, εμπόδια και αποκλεισμούς» ανέφερε ο Δήμαρχος Γόρτυνας, Μιχάλης Κοκολάκης.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση...

0
Ο Όμιλος Phaea των Σμπώκου - Βασιλάκη ενισχύει το...

Χανιά:Η Terra Creta «βάφει» με αγάπη το...

0
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η...

Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση...

0
Ο Όμιλος Phaea των Σμπώκου - Βασιλάκη ενισχύει το...

Χανιά:Η Terra Creta «βάφει» με αγάπη το...

0
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
«Σπάμε τη Σιωπή – Ενημερωνόμαστε, Δρούμε, Στηρίζουμε» Ανοιχτή εκδήλωση για το Έργο «STOP VIOLENCE PROJECT»
Επόμενο άρθρο
Χανιά:Η Terra Creta «βάφει» με αγάπη το Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σμπώκος – Βασιλάκης: Τι προβλέπει η επένδυση των 100 εκατ. ευρώ στην Ελούντα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Όμιλος Phaea των Σμπώκου - Βασιλάκη ενισχύει το...

Εορτολόγιο 25 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Χανιά:Η Terra Creta «βάφει» με αγάπη το Δημοτικό Σχολείο Κολυμβαρίου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, η...

«Σπάμε τη Σιωπή – Ενημερωνόμαστε, Δρούμε, Στηρίζουμε» Ανοιχτή εκδήλωση για το Έργο «STOP VIOLENCE PROJECT»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST