«Σπάμε τη Σιωπή – Ενημερωνόμαστε, Δρούμε, Στηρίζουμε» Ανοιχτή εκδήλωση για το Έργο «STOP VIOLENCE PROJECT»

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», στο πλαίσιο του Έργου «STOP VIOLENCE PROJECT», διοργανώνει ανοικτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Σπάμε τη Σιωπή – Ενημερωνόμαστε, Δρούμε, Στηρίζουμε», την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17.00, στο Πάρκο Γεωργιάδη στο Ηράκλειο, παράλληλα με φιλανθρωπικό του Παζάρι «Δεύτερο Χέρι-Χέρι Βοήθειας».

Στόχος του Έργου είναι η πρόληψη της έμφυλης βίας και η ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών, με έμφαση στις γυναίκες με πολλαπλές ευαλωτότητες, (αστεγία, θύματα εμπορίας ανθρώπων), προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ισχυρό τοπικό δίκτυο κινητοποίησης που θα συμπεριλαμβάνει άνδρες και γυναίκες και θα επικεντρώνεται στην υποστήριξη των γυναικών-θυμάτων βίας.

Ας σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των δράσεων του Έργου, θα διοργανωθούν συναντήσεις και εργαστήρια σε γειτονιές της πόλης του Ηρακλείου και την ενδοχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τοπικούς Φορείς, Υπηρεσίες και Οργανώσεις, για την ενίσχυση των γνώσεων των πολιτών απέναντι στην έμφυλη βία, αλλά κυρίως την κινητοποίησή τους για το φαινόμενο.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

17:00–17:30 | ΆνοΙγμα – ΧαΙρετΙσμοί

● Καλωσόρισμα από τους διοργανωτές

● Σύντομη παρουσίαση του Έργου Prevent-Stop Violence Project και των δράσεων

17:30–18:15 | 1ο Πάνελ: «Έμφυλη βία καΙ καθημερινότητα –

ΤΙ πρέπεΙ να γνωρίζουμε»

Συμμετέχουν οι:

● Νατάσα Γρηγοράκη – Co-founder Women Do Business

● Αλεξάνδρα Σπανάκη – Δικηγόρος

● Ειρήνη Τσάκα – Δημοσιογράφος

18:15–18:45 | 2ο Πάνελ: «Πως μπορούμε να βοηθήσουμε –

Από την αλληλεγγύη στη δράση»

Συμμετέχουν οι:

● Μαίρη Παχιαδάκη – Πρόεδρος «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

● Αικατερίνη Ανδριανάκη – Ιατρός Ακτινολόγος / Επιστημονική Δ/ντρια

Διαγνωστικού Κέντρου Ηρόδοτος

● Εβελίνα Μπάκιντα – Marketing, MSc | Founder THE OFFICE Evelina Bakinta

Cultural Business Development, BA | Founder Chic Greek Business

European Studies, BA | Μέλος της Ομάδας Έργων EE – Περιφέρεια Κρήτης

17:30–19:00: Παράλληλες δράσεις

● Τοίχος Μηνυμάτων – “Η ΔΙκή μου Φωνή”

Μοιράσου το δικό σου μήνυμα ενδυνάμωσης!

(Κάθε γυναίκα θα μπορεί να γράψει το μήνυμά της)

● Δρώμενο – ΕργαστήρΙ Έκφρασης

Γράψε ή ζωγράφισε τις σκέψεις σου!

18:45–19:00 | Κλείσιμο – Μήνυμα Ελπίδας

Συντονισμός εκδήλωσης: Νικόλας Σπετσίδης-Συντονιστής Έργων «Συνδέσμου»

Ελένη Βακεθιανάκη-Δημοσιογράφος

Υλοποίηση – Χρηματοδότηση: Το Έργο «ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος PREVENT, με Φορέα υλοποίησης τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» (συντονιστής) και τον Οργανισμό Immortaliting (εταίρος). Το PREVENT συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση, μέσω του Προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ.