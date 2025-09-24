ΕΛΛΑΔΑΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου ποτών στο Ηράκλειο, τι εντόπισε η Κινητή Ομάδα Ελέγχου – Βίντεο

Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης παραγωγής και νοθείας αλκοολούχων προϊόντων.

Δύο νέα «χτυπήματα» της ΑΑΔΕ τις τελευταίες ημέρες, αποκάλυψαν τεράστιες ποσότητες λαθραίων ποτών και παράνομων αποστακτικών μηχανών, βάζοντας φρένο στις οργανωμένες «βιομηχανίες» νοθείας και φοροδιαφυγής.

Στο Ηράκλειο Κρήτης, η Κινητή Ομάδα Ελέγχου (ΚΟΕ) εντόπισε άμβυκα χωρίς άδεια, σε πλήρη λειτουργία και μάλιστα εκτός της επιτρεπόμενης αποστακτικής περιόδου. Κατασχέθηκαν:

*150 λίτρα έτοιμου προϊόντος διήμερης απόσταξης,

*7,5 τόνοι υγρού προϊόντος έτοιμου προς απόσταξη – ποσότητα που θεωρείται γιγαντιαία για τα ελληνικά δεδομένα.

Την ίδια ώρα, στην Αργολίδα, κλιμάκια της ΔΟΥ και του Τελωνείου Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν έφοδο σε επιχείρηση που διακινούσε αλκοολούχα ποτά, αντισηπτικά και λοσιόν. Τα ευρήματα ήταν αποκαλυπτικά:

*6.000 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών του ενός λίτρου,

*1.862 κενές φιάλες ίδιου μεγέθους,

11.200 πώματα,

*4.000 ευρώ σε μετρητά.

Σε κλειδωμένο χώρο εντοπίστηκε επίσης συσκευή που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνταν ως άμβυκας για παράνομη απόσταξη.

Οι αναλογούντες δασμοί και ο ΦΠΑ από τα κατασχεθέντα προϊόντα υπερβαίνουν συνολικά τις 110.000 ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης παραγωγής και νοθείας αλκοολούχων προϊόντων.

 

Έκρηξη σε μεζεδοπωλείο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο...

0
Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε αφήσει κατσαρόλα...

"Blue Star Χίος": Δύο συλλήψεις για τον...

0
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό. Στη σύλληψη...

Έκρηξη σε μεζεδοπωλείο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο...

0
Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε αφήσει κατσαρόλα...

"Blue Star Χίος": Δύο συλλήψεις για τον...

0
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό. Στη σύλληψη...
Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή με δύσκολη νίκη ο ΟΦΗ στο Ελ Πάσο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ΟΦΗ πήρε δύσκολη νίκη με σκορ 1-0 με...

Ρεκόρ κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα – Ο υψηλότερος αριθμός την τελευταία 20ετία

ΠΚ team ΠΚ team -
Είναι ενδεικτικό ότι από τα 959 κρούσματα κοκκύτη που...

Έκρηξη σε μεζεδοπωλείο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

ΠΚ team ΠΚ team -
Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε αφήσει κατσαρόλα...

"Blue Star Χίος": Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

ΠΚ team ΠΚ team -
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό. Στη σύλληψη...

