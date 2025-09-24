ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καρατομήθηκα με εντολή Μαξίμου» λέει ο Ν. Σαλάτας – Τι απαντούν πηγές της ΝΔ

Ο Νίκος Σαλάτας υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάστηκε με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και γνώριζε ότι έχει διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα.
Σε βαριές καταγγελίες προχώρησε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, στη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής γύρω από το σκάνδαλο με τις επιδοτήσεις στον Οργανισμό. Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεργάστηκε με στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και γνώριζε ότι έχει διαπράξει βαρύτατα ποινικά αδικήματα.
Παράλληλα, στην καταγγελία ότι καρατομήθηκε «με εντολή Μαξίμου» -και στη διευκρινιστική ερώτηση που του τέθηκε από ποιον- απάντησε «από τον κ. Μυλωνάκη».
Αναφέρθηκε ονομαστικά στην πρώην διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου την οποία – όπως είπε – οι συνάδελφοί της αποκαλούσαν «υπέρτατη», λέγοντας ότι την κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία για 20 αδικήματα.
Πρόσθεσε παράλληλα ότι οι αναφορές του όχι μόνο αγνοήθηκαν, αλλά η ευρωπαϊκή εισαγγελία έσπευσε να αποσπάσει στις υπηρεσίες της την κα Τυχεροπούλου ως ειδική επιστήμονα. Υποστήριξε δε ότι η κα Τυχεροπούλου κατηύθυνε την έρευνα, ώστε να μην ελεγχθεί η περίοδος 2022-2023 κατά την οποία η ίδια είχε και τις δύο διευθύνσεις (ελέγχου και πληρωμών) στον Οργανισμό.
«Μπήκα στον Οργανισμό και βρήκα μηνύσεις του τεχνικού συμβούλου κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βρήκα μηνύσεις μεταξύ υπαλλήλων και διευθυντών. Μηνύτρια και μηνυόμενη ήταν η κυρία Τυχεροπούλου την οποία είχε επιλέξει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ως ειδική επιστήμονα. Με πήρε τηλέφωνο η κα Κυβέλου, εισαγγελέας εφετών, η οποία είναι συντονίστρια στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την οποία γνώριζα από παλιά. Της είπα ότι αυτή που επιλέξατε (σ.σ. Τυχεροπούλου) πρέπει να ελέγχεται και όχι να ελέγχει. Έχει πειθαρχικά και ένα ποινικό αδίκημα» είπε αρχικά ο κ. Σαλάτας.
Επιπλέον σημείωσε ότι λίγο καιρό αργότερα η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου εκεί. «Αυτό σήμαινε ότι η κα Τυχεροπούλου θα είχε ανακριτικά καθήκοντα. Κοιτάζω τον φάκελο και είδα ότι δεν έχει τα τυπικά προσόντα» είπε.
Ως ιστορικό, ο κ. Σαλάτας περιέγραψε ότι ο κ. Σημανδράκος το 2022 – μέσα σε δέκα ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του – διεπίστωσε ότι η κα Τυχεροπούλου η οποία ήταν προϊσταμένη στο τμήμα εκπαίδευσης ήταν ικανή να γίνει προσωρινή διευθύντρια της πιο νευραλγικής επιτροπής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε ότι κάποια στιγμή η κα Τυχεροπούλου ανέλαβε και τις δύο πιο νευραλγικές διευθύνσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Βρίσκω ότι η κα Τυχεροπούλου έχοντας πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας φαίνεται να έχει διαπράξει δέκα πλημμελήματα και έξι κακουργήματα. Αποδεικνύονται εξ εγγράφων αυτά που λέω. Στέλνω δεύτερη επιστολή με άλλο αδίκημα κακούργημα και λέω τις ευθύνες που έχει ο κ. Πασχάλης. Δεν μπορεί να αγνοεί τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ όταν λέει ότι υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να διωχθεί για 17 αδικήματα. Και μετά βρήκα και άλλα αδικήματα» πρόσθεσε.
Μεταξύ άλλων, ο κ. Σαλάτας είπε ότι συκοφαντήθηκε από ανακοινώσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ότι παρακώλυση τον έλεγχο. «Είναι αδιανόητο ένας Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει στους συναδέλφους του εισαγγελείς ότι ένα άτομο έχει κάνει 17 αδικήματα και να με αγνοούν». Υποστήριξε ότι ο κ. Πασχάλης από την ευρωπαϊκή εισαγγελία πίεζε τον κ. Τσιάρα να παρανομήσει, ζητώντας την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου. «Πράγματα παρανοϊκά για μένα» είπε.
Όταν αναφέρθηκε στην περίοδο 2022-2023, ο κ. Σαλάτας αναρωτήθηκε: «Υπήρχε σκάνδαλο πριν το 2022-2023 έγινε αγρανάπαυση και ξαναήρθε μετά το σκάνδαλο; Γιατί έγινε επιλεκτική ανακριτική διαδικασία; Σε αυτή την περίοδο παντοκράτωρ ήταν η Τυχεροπούλου. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει εδώ; Αδιαμφισβήτητη. Για τα 20 αδικήματα τα οποία δεν με καλεί κανένας να καταθέσω, είναι σαν να μη μιλάω. Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας σε αυτά που λέει; Το 2022-2023 κατέρρευσε ο οργανισμός. Πράγματα που δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνονται» είπε.
Η απάντηση Τυχεροπούλου σε Σαλάτα
Αφότου έγιναν γνωστές οι καταγγελίες του πρώην προέδρου του ΟΠΕΠΕΚΕ, η Παρασκευή Τυχεροπούλου προχώρησε σε γραπτή δήλωση, κάνοντας λόγο για «συκοφαντικό παροξυσμό» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Νίκου Σαλάτα. Αναλυτικά:
«Ο συκοφαντικός παροξυσμός του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Σαλάτα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε για ακόμη μια φορά ως στόχο την κ. Τυχεροπούλου, με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς.
Από τη σύντομη θητεία του στον Οργανισμό, από την τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο μέχρι την αποπομπή του τον Μάιο, αποδείχθηκε στην πράξη η εμμονή του να τη στοχοποιεί — μια εμμονή τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη, μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της Δικογραφίας που εστάλη στη Βουλή.
Όποιος τον παρακολούθησε μπορεί να αντιληφθεί το εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό που έχει υποστεί μέχρι σήμερα η κ. Τυχεροπούλου από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».
Πηγές ΝΔ για τους ισχυρισμούς του Ν. Σαλάτα
Εν τω μεταξύ, σχολιάζοντας τα όσα υποστήριξε ο τέως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον Γιώργο Μυλωνάκη, πηγές της ΝΔ σημείωναν πως «διακομματικές και διαχρονικές ευθύνες αναγνώρισε στις διοικήσεις από συστάσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού κ. Νίκος Σαλάτας, στοιχείο που πιστοποιεί ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη από τις κυβερνήσεις της ΝΔ» και πρόσθεταν:
«Και αυτό γιατί ο κ. Σαλάτας αποκάλυψε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι “οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό”. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι αλλά το αντίθετο “το όλα στο φως” το κάνει πράξη».
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν, μεταξύ άλλων, πως «στην κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας, ο οποίος έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπήρχε στενή σχέση μεταξύ της Παρασκευής Τυχεροπούλου και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκαλώντας ντόμινο ερωτημάτων που ζητούν απαντήσεις καθώς η κυρία Τυχεροπούλου διετέλεσε διευθύντρια του Οργανισμού σε δύο κρίσιμες διευθύνσεις χωρίς μάλιστα να διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα».
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ