ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Έκρηξη σε μεζεδοπωλείο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε αφήσει κατσαρόλα στο μάτι πριν τη διαρροή υγραερίου.

Στη σύλληψη του 46χρονου ιδιοκτήτη του καφενείου στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έκρηξη μετά από διαρροή υγραερίου προχώρησαν οι πυροσβέστες του ανακριτικού γραφείου της Π.Υ Ηρακλείου, που διερευνούν την υπόθεση.

Ο 46χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αφήσει στο μάτι μία κατσαρόλα και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.

Η έκρηξη ήταν δυνατή και προκάλεσε ωστικό κύμα, αποτέλεσμα του οποίου να σπάσουν τα τζάμια γειτονικής επιχείρησης.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ 

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου...

0
Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης...

Η Bolt επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην...

0
Συνεργασία με τοπικούς αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί, περισσότερες επιλογές...

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου...

0
Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης...

Η Bolt επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην...

0
Συνεργασία με τοπικούς αδειοδοτημένους οδηγούς ταξί, περισσότερες επιλογές...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η Bolt επεκτείνει τις υπηρεσίες της στην Κρήτη, φέρνοντας νέες δυνατότητες μετακίνησης για κατοίκους και επισκέπτες
Επόμενο άρθρο
Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου ποτών στο Ηράκλειο, τι εντόπισε η Κινητή Ομάδα Ελέγχου – Βίντεο
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή με δύσκολη νίκη ο ΟΦΗ στο Ελ Πάσο

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ΟΦΗ πήρε δύσκολη νίκη με σκορ 1-0 με...

Ρεκόρ κρουσμάτων κοκκύτη στην Ελλάδα – Ο υψηλότερος αριθμός την τελευταία 20ετία

ΠΚ team ΠΚ team -
Είναι ενδεικτικό ότι από τα 959 κρούσματα κοκκύτη που...

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ κατά του λαθρεμπορίου ποτών στο Ηράκλειο, τι εντόπισε η Κινητή Ομάδα Ελέγχου – Βίντεο

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι έρευνες συνεχίζονται για την περαιτέρω εξάρθρωση δικτύων παράνομης...

“Blue Star Χίος”: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

ΠΚ team ΠΚ team -
Φρικτός ήταν ο θάνατος για τον 20χρονο ναυτικό. Στη σύλληψη...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST