Έκρηξη σε μεζεδοπωλείο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια – Είχε αφήσει κατσαρόλα στο μάτι πριν τη διαρροή υγραερίου.
Στη σύλληψη του 46χρονου ιδιοκτήτη του καφενείου στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, έκρηξη μετά από διαρροή υγραερίου προχώρησαν οι πυροσβέστες του ανακριτικού γραφείου της Π.Υ Ηρακλείου, που διερευνούν την υπόθεση.
Ο 46χρονος συνελήφθη για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αφήσει στο μάτι μία κατσαρόλα και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
Η έκρηξη ήταν δυνατή και προκάλεσε ωστικό κύμα, αποτέλεσμα του οποίου να σπάσουν τα τζάμια γειτονικής επιχείρησης.
