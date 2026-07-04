ΕΛΛΑΔΑΥΓΕΙΑ

Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση του δημάρχου – Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Από: ΠΚ team

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Ο μοναδικός αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο συνελήφθη για συκοφαντική δυσφήμιση, με αφορμή τις δημόσιες διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες διαμονής στο νησί.

Αίσθηση προκαλεί η είδηση της σύλληψης του μοναδικού αγροτικού γιατρού στο Καστελόριζο, ύστερα από μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του ο δήμαρχος του νησιού.

Η υπόθεση ξεκίνησε, όταν ο γιατρός ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα στο Καστελόριζο περίπου έναν μήνα νωρίτερα, εξέφρασε δημόσια τις διαμαρτυρίες του για τις συνθήκες στέγασης και διαβίωσης, που όπως υποστήριξε, αντιμετώπιζε κατά την παραμονή του στο νησί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη συνέχεια κατατέθηκε σε βάρος του μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση από τον δήμαρχο του νησιού, με αποτέλεσμα οι αστυνομικές Αρχές του νησιού να προχωρήσουν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πρόκειται περί περιστατικού του αγροτικού γιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

Αναλυτικά ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει σε ανάρτησή του:

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία. Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό. Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει. Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

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