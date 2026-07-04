Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τις αποδοχές των Μητροπολιτών – Νέοι μισθοί από την 1η Ιουλίου

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ για τους νέους μισθούς για τους αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Βοηθών Επισκόπων. Συγκεκριμένα, οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου, ενώ παράλληλα καταργούνται όλα τα επιδόματα και οι πρόσθετες οικονομικές παροχές. Η εφαρμογή του νέου συστήματος έχει ήδη προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, καθώς αφορά αποκλειστικά τους αρχιερείς και όχι τους απλούς εφημερίους.

Τι προβλέπεται για τους μισθούς των αρχιερέων

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, οι εν ενεργεία Μητροπολίτες και οι Τιτουλάριοι Μητροπολίτες θα λαμβάνουν το 90% του ποσού αυτού. Έτσι, οι μηνιαίες αποδοχές τους διαμορφώνονται σε 4.671,90 ευρώ μικτά.

Για τους Τιτουλάριους και Βοηθούς Επισκόπους, οι αποδοχές ορίζονται στο 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, δηλαδή σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα. Με τον τρόπο αυτό, καταργείται το προηγούμενο ξεχωριστό καθεστώς και οι μισθοί των Αρχιερέων εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που παραπέμπει στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Τέλος στα επιδόματα και τις πρόσθετες παροχές

Να σημειωθεί ότι πέραν των νέων αποδοχών δεν θα καταβάλλεται καμία άλλη οικονομική παροχή. Αυτό σημαίνει ότι σταματούν πρόσθετα ποσά που μπορούσαν να συνδέονται με έξοδα παράστασης, μετακινήσεις, συμμετοχές σε συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα, καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προηγούμενες ρυθμίσεις. Οι αποδοχές, επομένως, γίνονται ενιαίες και συγκεκριμένες, χωρίς επιπλέον επιδόματα ή αποζημιώσεις.

iefimerida.gr