Συντάξεις Αυγούστου – Σεπτεμβρίου: Πληρωμές e-ΕΦΚΑ, πότε θα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026, οι οποίες έχουν ήδη «κλειδώσει».

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σε δύο δόσεις, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Όπως διευκρινίζει ο e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις Αυγούστου θα καταβληθούν στα τέλη Ιουλίου, ενώ οι συντάξεις Σεπτεμβρίου στα τέλη Αυγούστου. Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες, ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων.

Καταβολές συντάξεων Αυγούστου 2026

Την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 θα πληρωθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), καθώς και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα). Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 θα ακολουθήσουν οι καταβολές των κύριων συντάξεων των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Καταβολές συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026

Για τον Σεπτέμβριο, οι πρώτες πληρωμές θα γίνουν την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με βάση τον ν. 4387/2016, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι υπόλοιπες καταβολές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 για τους μισθωτούς. Πρόκειται για τις κύριες συντάξεις των τέως ταμείων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), μαζί με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.