Χωρίς κλιματισμό το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου στην “καρδιά” του καλοκαιριού!

Αρκετοί τουρίστες ένιωσαν δυσφορία και βγήκαν εκτός μουσείου για να συνέλθουν – Τι λέει στο patris.gr για το σημαντικό αυτό πρόβλημα η πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών.

“Τριτοκοσμική” εικόνα παρουσιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ένα από τα σημαντικότερα της χώρας, καθώς εδώ και πάνω από ένα μήνα στις πίσω αίθουσές του, δεν λειτουργεί ο κλιματισμός!!!

Αντί για αυτό, έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι ανεμιστήρες που προσπαθούν να δώσουν σε επισκέπτες και εργαζομένους λίγη δροσιά που ούτε στις κανονικές μέρες, πολύ δε περισσότερο στις μέρες του καύσωνα που διανύουμε, δε μπορούν ούτε στο ελάχιστο ν΄ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για σωστή θερμοκρασία.

“Το πρόβλημα-τονίζει μιλώντας στην “Π” και στο patris .gr, η πρόεδρος του Σωματείου Ξεναγών κ.Ελένη Σαμαρειτάκη– υπάρχει εδώ και πάνω από ένα μήνα. Επανέρχεται πρέπει να πούμε κάθε σεζόν τα τελευταία χρόνια καθώς το σύστημα είναι παλιό. Προφανώς δεν γίνεται συντήρηση, οπότε μένουν εκτός κλιματιστικού κάποιες αίθουσες”.

Φέτος “κλήρωσε” στις πίσω αίθουσες που φιλοξενούν μινωικά εκθέματα ενώ ερωτηματικά γεννώνται κατά πόσο αυτά επηρεάζονται από τη μη σταθερή θερμοκρασία. Η γενικά αποδεκτή θερμοκρασία -όπως αναφέρεται στο ICOMOS-για τα περισσότερα μουσειακά εκθέματα είναι μεταξύ 15°C και 25°C, με πιο ιδανική ζώνη τους 18°C με 22°C. Πάντως όπως τονίζεται από το διεθνή οργανισμό, η σταθερότητα χωρίς απότομες μεταβολές είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την προστασία τους.

Σύμφωνα με την κ.Σαμαρειτάκη, κάποιοι από τους επισκέπτες ένιωσαν δυσφορία από την έλλειψη κλιματιστικού και βγήκαν στον εξωτερικό χώρο του μουσείου για να συνέλθουν.

Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που ζητάνε να μάθουν γιατί επικρατεί αυτή η κατάσταση σ΄ ένα τόσο σημαντικό από άποψη εκθεμάτων μουσείο.

“Αρμόδιος για να δώσει απαντήσεις για την κατάσταση που επικρατεί, είναι ο πρόεδρος του Δ.Σ του Μουσείου κ.Γρυσπολάκης αφού για όλο τον σχεδιασμό και τις αποφάσεις που αφορούν το μουσείο, τις παίρνει αυτός ,μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει οριστεί μετά την αλλαγή του καθεστώτος που μετέτρεψε τα μουσεία σε ΝΠΔΔ’’, καταλήγει η κ. Σαμαρειτάκη.