Συντάξεις Οκτωβρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Οι ημερομηνίες πληρωμών στους συνταξιούχους για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025.

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα καταβληθούν τα χρήματα για τις συντάξεις Οκτωβρίου 2025, στους συνταξιούχους. Οι πληρωμές είναι προγραμματισμένες να ολοκληρωθούν ως το τέλος της εβδομάδας και αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις. Αναλυτικά:

Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα).

Τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025. Σημειώνεται πως τα χρήματα καταβάλλονται στους λογαριασμούς την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
