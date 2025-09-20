Εθισμός στα ψώνια από μέσα κοινωνικής δικτύωσης – Διαλύονται ακόμα και σχέσεις

Σε κάθε περίπτωση, η σύγκλιση τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και εμπορίου δημιουργεί μια νέα κανονικότητα καθιστώντας τα ψώνια εθιστικά και επικίνδυνα.
Ο τρόπος που ψωνίζουμε αλλάζει ριζικά, προειδοποιεί ο Economist, με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με πρώτη το TikTok, να μετατρέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο σε ψυχαγωγία: ροές ζωντανής μετάδοσης, παιχνιδάκια, κουίζ και διαδραστικές επιδείξεις κάνουν τις αγορές συναρπαστικές. Πλέον, επικρατεί ένα περιβάλλον με ψώνια πιο εύκολα, αλλά και πιο… εθιστικά.
Το περιοδικό σημειώνει ότι η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει κανόνες που απαγορεύουν σε πλατφόρμες να «χειραγωγούν» τους χρήστες μέσω του σχεδιασμού τους, ενώ η Κομισιόν διερευνά την Temu και για τον «δυνητικά εθιστικό» τρόπο λειτουργίας της.
Παράλληλα, καταγράφεται «έκρηξη» ακαδημαϊκών μελετών γύρω από τον εθισμό στις αγορές, με την έρευνα να συγκλίνει ότι περίπου 5% του πληθυσμού επηρεάζεται.
Δεν πρόκειται για ένα απλό κλικ, καθώς η διαταραχή μπορεί να διαλύσει σχέσεις και να βυθίσει ανθρώπους σε χρέη. Πρώην «shopaholic», η Avis Cardella, περιγράφει τις αγορές της ως σχεδόν υπνωτιστικές, εκτός ελέγχου.
Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι το πώς γίνονται τα διαδικτυακά ψώνια, όπως αναφέρει το βρετανικό περιοδικό.
Στις ΗΠΑ, φέτος αναμένεται να δαπανηθούν 86 δισ. δολάρια -δηλαδή το 6,6% του συνόλου του ηλεκτρονικού εμπορίου- απευθείας μέσα από τα social media, σύμφωνα με την eMarketer.