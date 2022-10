Τα 5 λάθη που κάνουν οι γυναίκες στο σεξ

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε αυτό το άρθρο, ο τίτλος του οποίου ενδεχομένως σας έκανε να σκεφτείτε »τι βλακείες θα διαβάσω πάλι», »τι εννοείς οι γυναίκες κάνουν λάθη», »δεν υπάρχει λάθος και σωστό στο σεξ» και σίγουρα »ποια είσαι εσύ που θα μας πεις τι είναι λάθος».

Μπορεί και όχι, δεν έχω μαντικές ικανότητες ούτε είμαι τηλεπαθητική, ωστόσο για να πάτησες φίλη αναγνώστρια αυτό το θέμα, μάλλον έχεις σκεφτεί και εσύ ότι έχεις κάνει κάποιο λάθος στο σεξ.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, όταν λέω «λάθος» δεν εννοώ ότι έκανες κάτι που επηρέασε την απόλαυση του συντρόφου σου. Όχι.

Σε αυτή τη φάση δεν μας αφορά το πόσο καλά πέρασε εκείνος όταν κάνατε σεξ, αλλά πόσο καλά πέρασες ΕΣΥ.

Παρακάτω θα βρεις 5 λάθη που έχεις κάνει κάποια στιγμή με αποτέλεσμα να μην ζήσεις την μαγεία του σεξ όπως σου αξίζει. Γιατί σου αξίζει να περνάς καλά ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ.

Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα περιβόητα λάθη;

1. Προσποιείσαι οργασμό

Δεν θα βαρεθούμε να το λέμε- όταν προσποιείσαι οργασμό μπορεί να κάνεις τη χάρη στον καλό σου, για να μην του χαλάσεις τη διάθεση ή να μην του θίξεις τον εγωισμό, αλλά παράλληλα στερείς από τον εαυτό σου την απόλαυση ενός ωραίου οργασμού. Για αυτό την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στο κρεβάτι, άσε τις ψεύτικες κραυγές και πες του ότι δεν σε έκανε να τελειώσεις. Όπως λέει και μια σοφός »He has to try more», γιατί δεν παίζει ρόλο μόνο η δική του ικανοποίηση, ε;

2. Δεν λες αυτό που θέλεις

Οκ, μπορεί να ντρέπεσαι, είναι απολύτως λογικό να μην μπορείς να μοιραστείς αυτό που σκέφτεσαι με τον σύντροφό σου, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος να πιέζεσαι όταν κάνεις το δεύτερο καλύτερο πράγμα στον κόσμο (το πρώτο είναι το φαγητό, όλοι το ξέρουν αυτό). Δεν σου αρέσει η στάση 69; Το λες. Προτιμάς να σε φιλάει στο στήθος και όχι στην κοιλιά; Το λες. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να μην λέμε αυτό που σκεφτόμαστε, ειδικά στο σεξ, που από τη φύση του είναι κάτι που μας ξυπνάει τα πιο άγρια ένστικτα με σκοπό την ικανοποίησή μας.

3. Παριστάνεις ότι σου αρέσει ό,τι σου κάνει για να μην σε πει ξενέρωτη

Όχι. ΟΧΙ, σε καμία περίπτωση δεν κάνεις κάτι στο σεξ απλά γιατί φοβάσαι ότι θα σε πει κάποιος ξενέρωτη. Το σεξ είναι κάτι που πρέπει να απολαμβάνουν ΚΑΙ οι δύο, οπότε όταν γίνεται κάτι που δεν σου αρέσει, σε καταπιέζει ή σε κάνει να αισθάνεσαι άβολα δεν υπάρχει λόγος να παριστάνεις ότι σου αρέσει, απλά και μόνο για να μην θίξεις τον σύντροφό σου.

4. Δεν ζητάς ποτέ να κάνετε σεξ

Για κάποιο λόγο (πατριαρχία το λένε, αλλά ας μην το αναλύσουμε περισσότερο τώρα) έχουμε την εντύπωση πως μόνο οι άντρες μπορούν να ζητήσουν από την σύντροφό τους να κάνουν σεξ, γιατί το ανάποδο κάνει αυτόματα την γυναίκα να φαίνεται λυσσάρα. Καμία σχέση. Όπως μπορεί ο Κωστάκης να σου πει ότι θέλει να κάνετε σεξ με τον χ, ψ τρόπο, έτσι μπορείς και εσύ, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να στο απαγορεύει. Go for it.

5. Ανησυχείς για την εμφάνισή σου

Οι όποιες ανασφάλειες έχουμε με το σώμα και την εμφάνισή μας βαράνε κόκκινο όταν κάνουμε σεξ (ειδικά για πρώτη φορά) με κάποιον, κάτι που είναι απολύτως δικαιολογημένο και δεν πρέπει να σε κάνει να αισθάνεσαι (ακόμα πιο) άσχημα. Δεν είναι εύκολο να τις κερδίσεις και σίγουρα μπορούν να σου χαλάσουν τη διάθεση, ωστόσο είναι στο χέρι σου να μην τις αφήσεις να σε επηρεάσουν τόσο πολύ. Ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντί σου ενδέχεται να σκέφτεται το ίδιο πράγμα για τον εαυτό του, οπότε χαλάρωσε και σταμάτα να ανησυχείς για τις ραγάδες ή την κοιλιά σου.