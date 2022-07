Τα λάθη που κάνουν οι γυναίκες στο σεξ

Λάθος Νούμερο #1: Περιμένεις από αυτόν να κάνει την πρώτη κίνηση

Σύμφωνα με τον Λες Πάροτ, καθηγητή ψυχολογίας και συγγραφέα του βιβλίου Crazy Good Sex, το να μην κάνεις εσύ την πρώτη κίνηση είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορείς να κάνεις στο σεξ.

«Οι περισσότεροι άνδρες νιώθουν πως εκείνοι κάνουν πάντα την πρώτη κίνηση και αυτό ακριβώς είναι που ταράζει τις ισορροπίες και το πάθος μέσα στη σχέση», λέει ο Πάροτ.

Γενικά, οι άνδρες έχουν την ανάγκη να νιώθουν πως είναι επιθυμητοί, ακριβώς όπως και εμείς. Οπότε την επόμενη φορά που θα βρεθείτε μόνοι σας, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις.

Λάθος #2: Ανησυχείς για το πώς δείχνεις

Το να κάνεις διάφορες σκέψεις τύπου «Πώς φαίνεται η κοιλιά μου;», «Λες να φαίνεται άσχημη η κυτταρίτιδα;» κλπ, δεν σε αφήνουν να απολαύσεις τη διαδικασία και φυσικά, μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες να φτάσεις σε οργασμό.

«Μην σκέφτεσαι την αγύμναστη κοιλιά σου ή το μακιγιάζ στο πρόσωπό σου», συμβουλεύει η σεξολόγος Ρουθ Γουεστχάιμερ. «Επικεντρώσου στο να απολαύσεις τη διαδικασία».

Η ανθρωπολόγος Έλεν Φίσερ και συγγραφέας του βιβλίου Why Him, Why Her τονίζει πως οι άνδρες δεν προσέχουν ούτε τα μισά από αυτά που οι γυναίκες νομίζουν πως προσέχουν: «Είναι απίστευτο το πόσα δεν προσέχουν οι άνδρες όταν είσαι ενθουσιώδης, ενεργητική ή όταν δείχνεις αληθινό ενδιαφέρον σε εκείνους.

Για αυτό, αντί να ανησυχείς για τη μέση και τους γοφούς σου, ξεκίνα να ανησυχείς για το πόσο ορεξάτη και χαρούμενη δείχνεις».

Λάθος #3: Νομίζεις ότι για τους άνδρες, το σεξ είναι μόνο σεξ

Η Γουεστχάιμερ πιστεύει πως πρέπει να απαλλαχτούμε από αυτές τις οπισθοδρομικές αντιλήψεις, ότι και καλά οι άνδρες δεν παίρνουν το σεξ και πολύ στα σοβαρά.

Σύμφωνα με τις μελέτες της Πάροτ, τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες βρίσκουν τη σεξουαλική πράξη μέσα σε μία σχέση πιο ικανοποιητική. «Αρκετές έρευνες το έχουν κάνει ξεκάθαρο πως εκείνοι που κάνουν το καλύτερο σεξ είναι οι παντρεμένοί», λέει η Πάροτ.

Έρευνα της Χέλεν Φίσερ πάλι, έδειξε πως πάνω από το 50% των γυναικών και πάνω από το 52% των ανδρών που έκαναν one night stand, το έκαναν με την ελπίδα να καταλήξει σε πιο σοβαρή σχέση. «Μην υποθέτεις ποτέ πως οι άνδρες δεν είναι συναισθηματικοί», τονίζει η ίδια.

Λάθος #4: Νομίζεις πως έχει πάντα όρεξη για σεξ

Αυτό μπορεί να ισχύει για τους έφηβους (που θα το κάνουν όποια στιγμή και αν τους το ζητήσεις), για τους μεγαλύτερους άνδρες όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η πίεση της καθημερινότητας και η ρουτίνα μειώνουν τη λίμπιντο, κάτι που τις περισσότερες φορές μοιάζει παράξενο σε εμάς τις γυναίκες, που τις περισσότερες φορές παίρνουμε την άρνησή του προσωπικά.

«Μας σοκάρει τόσο εμάς τις γυναίκες, που μερικές φορές απλά δεν το πιστεύουμε», λέει η Φίσερ. «Γνωρίζουμε βέβαια πως εμείς δεν έχουμε πάντα την όρεξη για σεξ, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουμε βαρεθεί το σύντροφό μας. Όταν όμως ανακαλύπτουμε πως και ο άλλος δεν έχει όρεξη σκεφτόμαστε: «Δεν με αγαπάει». Ε αυτό, δεν ισχύει. Απλά δεν έχει όρεξη για σεξ τη δεδομένη στιγμή»

Λάθος #5: Δεν τον καθοδηγείς

Τις περισσότερες φορές το να μιλάμε ξεκάθαρα για το τι μας αρέσει και το τι δεν μας αρέσει στο σεξ, μας κάνει να νιώθουμε άβολα ακόμα και όταν το κάνουμε με κάποιον που γνωρίζουμε πολύ καιρό και με τον οποίο έχουμε αναπτύξει κάποια οικειότητα, λέει η Πάροτ. Αλλά σύμφωνα με εκείνη, είναι και ο μόνος τρόπος για να πετύχεις μία σχέση που να σε ικανοποιεί στο100%.

«Μία γυναίκα πρέπει να πάρει ολοκληρωτικά την ευθύνη για τις σεξουαλικές επαφές της», λέει η Γουεστχάιμερ. «Κανένας άνδρας δεν μπορεί να φέρει μία γυναίκα σε οργασμό αν εκείνη δεν έχει πάρει την ευθύνη της σεξουαλικής της εμπειρίας. Ακόμα και ο καλύτερος εραστής δεν μπορεί να ξέρει τι της αρέσει, χωρίς να του το πει»

Τα καλά νέα, σύμφωνα με τη Φίσερ είναι πως οι άνδρες μπορούν να κάνουν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τις γυναίκες τους. «Αν μπορείς να τους το πεις με τέτοιο τρόπο που να μην σκοτώνει τον εγωισμό τους, θα το εκτιμήσουν», λέει η ίδια. «Οι άνδρες μας ακούνε, κυρίως όταν μιλάμε ξεκάθαρα».

Λάθος #6: Αναστατώνεσαι όταν προτείνει κάτι καινούριο

Όταν ένα ζευγάρι είναι μαζί για αρκετό καιρό, είναι φυσικό κάποιος από τους δύο να θέλει να ανάψει τα πράγματα με λίγη ποικιλία.

Όταν λοιπόν ζητάει να δοκιμάσετε κάτι καινούριο, δεν σημαίνει πως δεν είναι ικανοποιημένος με αυτό που κάνατε μέχρι τώρα. Μην το παίρνεις και πολύ στα προσωπικά. Ακόμα και τότε όμως, είναι σημαντικό να μένεις εντός της ζώνης ασφαλείας σου, λέει η Πάροτ.

«Κανείς δεν πρέπει να νιώθει υποχρεωμένος να κάνει κάτι που δεν θέλει να κάνει, όσον αφορά το σεξ», συνεχίζει. «Αν ο άνδρας σου ζητάει να κάνετε κάτι που είναι εκτός των δικών σου ορίων, εξήγησέ του το. Πρόσεξε βέβαια πώς θα του το πεις»