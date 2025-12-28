Τέλος στις «ύποπτες» διαθήκες σε γηροκομεία – Η ανατροπή που θωρακίζει τους ηλικιωμένους

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε τη μεγαλύτερη νομοθετική μεταρρύθμιση των τελευταίων οκτώ δεκαετιών στον τομέα του κληρονομικού δικαίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το ελληνικό δικαιικό σύστημα. Στόχος της αναθεώρησης είναι να καταστήσει το κληρονομικό δίκαιο πιο λειτουργικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και η προστασία πολιτών, συντρόφων και συζύγων. Η μεταρρύθμιση αποτελεί αποτέλεσμα της εργασίας επιτροπής υψηλού κύρους, υπό τον ομότιμο και επίτιμο καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Απόστολο Γεωργιάδη. Στην επιτροπή συμμετείχαν ανώτατοι δικαστές, εκπρόσωποι συμβολαιογράφων, πανεπιστημιακοί και δικηγόροι, εξασφαλίζοντας τη θεσμική πληρότητα του σχεδίου. Διαθήκες που συντάσσονται σε γηροκομεία Το νέο κληρονομικό νομοσχέδιο περιλαμβάνει επτά βασικά «κλειδιά» που καθορίζουν την εγκυρότητα των διαθηκών, με έμφαση στον τρόπο σύνταξης και στις προϋποθέσεις εκτέλεσης του περιεχομένου τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η νέα ρύθμιση που αφορά τις διαθήκες που συντάσσονται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, καθώς εισάγει αυστηρότερους κανόνες για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. Σύμφωνα με τις διατάξεις, ιδιόγραφη διαθήκη που συντάσσεται από άτομα νοσηλευόμενα σε νοσοκομεία, κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλα θεραπευτήρια, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους ή εντός τριών μηνών από τη διακοπή της, θεωρείται άκυρη ως προς το μέρος που καταλείπει περιουσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν, διοικούν ή εργάζονται στα συγκεκριμένα ιδρύματα. Η εξαίρεση αυτή εφαρμόζεται μόνο όταν οι δικαιούχοι καλούνται στην εξ αδιαθέτου διαδοχή, με στόχο την προστασία των ευάλωτων πολιτών και την αποτροπή πιθανών φαινομένων εκμετάλλευσης.