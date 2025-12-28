ΕΛΛΑΔΑΚΑΙΡΟΣΚΡΗΤΗ

Πρωτοχρονιά με κρύο, νοτιάδες και βροχές – Πότε αναμένεται το «κύμα ψύχους»

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

Με αρκετό κρύο θα μπει η νέα χρονιά, καθώς χαρακτηριστικό του καιρού, τόσο της Παραμονής, όσο και της πρώτης ημέρας του 2026 θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες.

Όπως ανέφερε, στην εκπομπή UPDATE του ΕΡΤnews, ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, την Τρίτη και την Τετάρτη θα έχουμε εκ νέου βροχές, κυρίως όμως στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

«Θα έχουμε ένα διήμερο κρύου δηλαδή. Η νέα χρονιά θα μπει με αρκετό κρύο – και η τελευταία ημέρα του χρόνου και η πρώτη μέρα της νέας χρονιάς», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαγουβάρδος, επισημαίνοντας ότι δεν αναμένεται να δημιουργηθεί κάποιο σημαντικό πρόβλημα πέρα από την αίσθηση κρύου που θα έχουμε.

Τόνισε, δε, ότι «προσοχή θέλει μόνο η Τρίτη προς Τετάρτη σε κάποιες περιοχές της νότιας χώρας όπως η Κρήτη, οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος – ίσως λίγο και η Αθήνα – όπου θα έχουμε βροχές με νοτιάδες και σχετικά ήπιες θερμοκρασίες», σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν θα επαναληφθούν οι έντονες βροχοπτώσεις που είχαμε την παραμονή των Χριστουγέννων.

Υπενθύμισε ότι σε αρκετές περιοχές – όπως σε πολλούς χειμερινούς προορισμούς – τις τελευταίες μέρες έχουμε ισχυρό παγετό το πρωί (-6 με -7 βαθμούς Κελσίου) και γι’ αυτόν το λόγο επέστησε την προσοχή στην κίνηση.

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση για το αν όσοι έχουν εκδράμει στους παραδοσιακούς χειμερινούς προορισμούς θα δουν χιόνι, ο κ. Λαγουβάρδος είπε ότι χιονοδρομικά κέντρα λειτουργούν μόνο στη Βόρεια Ελλάδα αυτήν τη στιγμή. Νοτιότερα υπάρχει χιόνι, όχι αρκετό όμως ώστε να γίνει ασφαλής χιονοδρομία. Πρόσθεσε, δε, ότι θα έχουμε κάποια χιόνια την Τρίτη προς Τετάρτη στα μεγάλα υψόμετρα παρά τους νοτιάδες, «αλλά και πάλι πρέπει να δούμε αν θα είναι αρκετό ώστε να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα χιονοδρομικά κέντρα».

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

