Καθοριστικό το 2026 για το αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης

Καθοριστική θα είναι η επόμενη χρονιά για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου, καθώς το έργο εκτιμάται ότι τότε θα έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά. Παράλληλα, εντός του τελευταίου τριμήνου της χρονιάς που βρίσκεται προ των πυλών, θα υπάρξει ακόμη ένα κρίσιμο ορόσημο για το αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Αναμένεται, δηλαδή, να έχει επιλεγεί ο ανάδοχος για την προμήθεια του εξοπλισμού αεροναυτιλίας που θα εγκατασταθεί στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο, το οποίο όταν λειτουργήσει θα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο της χώρας.

Σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το 2027 θα πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές πτήσεις στο διεθνή αερολιμένα Καστελίου, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για την έναρξη της κανονικής λειτουργίας.

Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε αεροπορικό hub για ολόκληρη την περιοχή. Όπως ανέφερε πρόσφατα ο Srinivas Bommidala, πρόεδρος του Ομίλου GMR – ένας εκ των μετόχων του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης-

ΔΑΗΚ, μαζί με το Δημόσιο (45,9%) και τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%)- το αεροδρόμιο θα έχει υψηλή επιβατική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο τον Νοέμβριο, στο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, ο αριθμός των επιβατών αυξήθηκε κατά 9,2%, σε 245.969 επιβάτες, σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.

Σε προχωρημένο στάδιο

Σήμερα, το αεροδρόμιο, που κατασκευάζει η ΤΕΡΝΑ, ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, βρίσκεται σε προχωρημένο κατασκευαστικά στάδιο που ξεπερνάει το 65%. Οι φέροντες οργανισμοί του πύργου ελέγχου και του αεροσταθμού, καθώς και της πλειονότητας των υπολοίπων κτιρίων έχουν ολοκληρωθεί.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται ο Πύργος ελέγχου, καθώς και το terminal 7 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ. Σε ποσοστό άνω του 85% βρίσκεται η πρόοδος υλοποίησης των εργασιών της νέας οδικής σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ

Η πρόοδος υλοποίησης των εργασιών της νέας οδικής σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ βρίσκεται στο 85%, εκτός ενός τμήματος, όπου κατασκευάζεται σήραγγα 3 χιλιομέτρων. Έχει επίσης, ολοκληρωθεί ο διάδρομος προσαπογείωσης 3,2 χιλιομέτρων, ενώ η τοποθέτηση του ραντάρ στο Λόφο Παπούρα,

σε σχετική εγγύτητα με το παλαιοανακτορικό μνημείο που βρίσκεται στην περιοχή, θα εξαρτηθεί από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Υπενθυμίζεται ότι, αν και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την υλοποίηση των εργασιών εγκατάστασης του ραντάρ – επιλογή που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια στις

προσγειώσεις και απογειώσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς- ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας έχει προσφύγει στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο αεροδρόμιο

Το αεροδρόμιο θα διαθέτει:

Ø 1 διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης μήκους 3.200 μέτρων κατηγορίας κατά ICAO 4E *

Ø 1 παράλληλο τροχόδρομο κίνησης αεροσκαφών ίσου μήκους *

Ø 8 συνδετήριους τροχόδρομους του διαδρόμου με τον παράλληλο τροχόδρομο

Ø 2 συνδετήριους τροχόδρομους με τον διάδρομο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου

Ø Χώρο στάθμευσης αεροσκαφών (Αpron) που αποτελείται από 5 σταθερές θέσεις κατηγορίας Ε (ή 10 κατηγορίας C), 27 απομακρυσμένες θέσεις κατηγορίας C και 2 κατηγορίας C (ή 1 θέση κατηγορίας Ε), 16 θέσεις για Γενική Αεροπλοΐα και 3 θέσεις για ελικόπτερα *

Ø Κτίριο Αεροσταθμού (Terminal Building) 7 επιπέδων συνολικής επιφάνειας 93.000 τ.μ.

Ø Πύργο Ελέγχου 4.850 τ.μ. και ύψους 44 μ.

Ø 10 Κτίρια/Εγκαταστάσεις απαιτήσεων λειτουργίας αεροδρομίου: Πυροσβεστική, Αστυνομία, Συντήρησης Αεροδρομίου, Εγκατάστασης εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης, Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υποσταθμός 150kV, Δεξαμενές Νερού, Εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού, Εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και ανεφοδιασμού αεροσκαφών μέσω υπόγειου συστήματος Hydrant, Εγκατάσταση συλλογής απορριμμάτων αεροδρομίου

Ø Χώρους στάθμευσης και εξυπηρέτησης 1.378 οχημάτων, 206 μοτοσυκλετών, 168 Ταξί και 96 Λεωφορείων.

Ø Χώρο ανάπτυξης Εμπορικής Ζώνης επιφάνειας 400 στρεμμάτων

Ø Κλειστό αυτοκινητόδρομο σύνδεσης Αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ στο ύψος του οικισμού Χερσονήσου, μήκους περίπου 18 χλμ., 2 κλάδων με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκος

Ø Αρτηρία σύνδεσης Αεροδρομίου με την Οδό Αρκαλοχωρίου-Βιάννος μήκους περίπου 6 χλμ., με 1 λωρίδα κυκλοφορίας και διευρυμένη ΛΕΑ ανά κατεύθυνση και παράπλευρο δίκτυο σε όλο το μήκος

Ø Περιμετρική οδό Καστελίου μήκους 1,5 χλμ.

Ø Εξωτερικό περιμετρικό δίκτυο Αεροδρομίου με την αναβάθμιση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων οδών που επηρεάζονται εκτιμώμενου συνολικού μήκους 20 χλμ.

Πηγή φωτογραφιών ΤΕΡΝΑ