Ανδρέας Κουκλινός : Ερωτήσεις Συνεδρίαση Λογοδοσίας Νοεμβρίος- Δεκέμβριος 2025

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου κ. Γεώργιο Μουσουράκη

ΘΕΜΑ: Υποβολή ερωτημάτων στην Ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής για το 6ο δίμηνο 2025.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Ερωτάται η δημοτική Αρχή Αποκορώνου:

1] Σε προηγούμενη σχετική ερώτηση της παράταξής μας, αναφορικά με το έργο της άρδευσης της Δ.Ε. Βάμου, ο κ. Δήμαρχος είχε δηλώσει ότι το εν λόγω έργο θα ξεκινούσε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σήμερα, δύο μήνες μετά, το έργο ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποια η εξέλιξή του και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του;

2] Στη συνεδρίαση λογοδοσίας την 28-2-2024 σε σχετικό ερώτημα της παράταξής μας αναφορικά με το Τ.Π.Σ. Αποκορώνου, η παράταξή μας είχε προτείνει την σύσταση μιας επιτροπής που θα παρακολουθούσε την πορεία εκπόνησης από τον μελετητή και παράλληλα την δημιουργία ενός συμβουλευτικού κέντρου όπου οι πολίτες θα μπορούσαν να απευθύνονταν για την επίλυση αποριών αναφορικά με το Τ.Π.Σ.

Ο κ. δήμαρχος στην ως άνω συνεδρίαση δεσμεύθηκε ότι μόλις ο μελετητής εγκατασταθεί στον Αποκόρωνα, θα προχωρούσαμε στη σύσταση της επιτροπής αλλά και στην δημιουργία του συμβουλευτικού κέντρου. Μάλιστα είχε δηλώσει ότι το συμβουλευτικό κέντρο θα στεγαζόταν στο πρώην Δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες, γι΄ αυτό άλλωστε όπως ο ίδιος είπε προέβη στην «έξωση» του μουσικού συλλόγου «Χαρίλαος» από τις εν λόγω δημοτικές εγκαταστάσεις.

Ούτε η επιτροπή συστάθηκε, ούτε το συμβουλευτικό κέντρο συγκροτήθηκε, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενημέρωση των δημοτών. Γιατί η δημοτική αρχή δεν εφάρμοσε την πρότασή μας και δεν έκανε πράξη τις δεσμεύσεις της;

3] Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η πορεία κατασκευής του νέου Λυκείου Βάμου; Έχει κατατεθεί ο φάκελος για την έκδοση οικοδομικής αδείας;

4] Γιατί δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία νομιμοποίησης των δημοτικών σχολείων του Δήμου μας; Εξαιτίας της μη νομιμοποίησής τους, τα σχολεία αδυνατούν να ενταχθούν σε προγράμματα.

5] Έχει ενταχθεί η κυκλοφοριακή μελέτη των Καλυβών στον φετινό προϋπολογισμό του Δήμου;

6] Ο δρόμος που οδηγεί από το νεκροταφείο των Καλυβών έως την αερογέφυρα των Αρμένων παρουσιάζει αρκετά προβλήματα κατά την περίοδο του χειμώνα. Έχει γίνει σχετικό αίτημα προς την Περιφέρεια για την ανακατασκευή του δρόμου αυτού ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα εξαιτίας των πλημμυρών και των ομβρίων;

7] Σε ποιο στάδιο βρίσκεται τεχνική έκθεση που ζητούν οι Ιταλοί ώστε να απορροφηθούν τα χρήματα που αφορούν το νερόμυλο Καλυβών;

Με τιμή,

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης

Ελένη Καντεράκη

Γεώργιος Ξηρουχάκης

Πέτρος Μπενάκης

Αθηνά Ορφανουδάκη