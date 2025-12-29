ΚΡΗΤΗΛΑΣΙΘΙ

Λασίθι:Συναυλία της Marseaux στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Συναυλία της Marseaux στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου
Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου

Συναυλία με τη Marseaux διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και των δράσεων για τους νέους της περιοχής.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα συνεχίζει τη συναυλιακή της δραστηριότητα ανά την Ελλάδα και έρχεται στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για μία ζωντανή εμφάνιση που εντάσσεται στη χειμερινή της περιοδεία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου, με ώρα έναρξης στις 20.30, και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γνωστές επιτυχίες καθώς και επιλεγμένες συνεργασίες της που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια, με καλλιτέχνες όπως η Έλενα Παπαρίζου, οι Stavento, ο Snik και η Evangelia.

Μετά την καλοκαιρινή της περιοδεία με τις Μέλισσες και την ολοκλήρωση του κύκλου εμφανίσεών της στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα και της Ελένης Φουρέιρα, παρουσιάζει στο κοινό το προσωπικό της ρεπερτόριο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από τα άλμπουμ «κόρη» (2019), Chica (2021) και «Witch» (2023).

Η Marseaux έχει εδραιώσει την παρουσία της στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή, με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή της στο πρόγραμμα Spotify Equal ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, καθώς και η βράβευσή της στα MAD Video Music Awards.

Η συναυλία στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί μία ακόμη στάση σε μια περίοδο έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας για τη Marseaux και απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας που παρακολουθεί τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

* Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συναυλία θα μεταφερθεί στο Κινηματοθέατρο REX

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανδρέας Κουκλινός : Ερωτήσεις Συνεδρίαση Λογοδοσίας...

0
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου κ. Γεώργιο...

Καθοριστικό το 2026 για το αεροδρόμιο Καστελίου...

0
Καθοριστική θα είναι η επόμενη χρονιά για το νέο...

Ανδρέας Κουκλινός : Ερωτήσεις Συνεδρίαση Λογοδοσίας...

0
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου κ. Γεώργιο...

Καθοριστικό το 2026 για το αεροδρόμιο Καστελίου...

0
Καθοριστική θα είναι η επόμενη χρονιά για το νέο...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανδρέας Κουκλινός : Ερωτήσεις Συνεδρίαση Λογοδοσίας Νοεμβρίος- Δεκέμβριος 2025
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τραμπ – Ζελένσκι: Πού συμφώνησαν, το αγκάθι Ντομπάς, η Ζαπορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο εδαφικό ζήτημα υπήρξε σημαντική πρόοδος, μετακινηθήκαν στο 95%,...

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγκινεί η μητέρα της 31χρονης ορειβάτισσας που έχασε τη...

Ανδρέας Κουκλινός : Ερωτήσεις Συνεδρίαση Λογοδοσίας Νοεμβρίος- Δεκέμβριος 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου κ. Γεώργιο...

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST