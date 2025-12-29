Λασίθι:Συναυλία της Marseaux στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Συναυλία της Marseaux στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αγίου Νικολάου

Συναυλία με τη Marseaux διοργανώνει ο Δήμος Αγίου Νικολάου την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και των δράσεων για τους νέους της περιοχής.

Η ταλαντούχα καλλιτέχνιδα συνεχίζει τη συναυλιακή της δραστηριότητα ανά την Ελλάδα και έρχεται στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για μία ζωντανή εμφάνιση που εντάσσεται στη χειμερινή της περιοδεία.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου, με ώρα έναρξης στις 20.30, και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει γνωστές επιτυχίες καθώς και επιλεγμένες συνεργασίες της που ξεχώρισαν τα τελευταία χρόνια, με καλλιτέχνες όπως η Έλενα Παπαρίζου, οι Stavento, ο Snik και η Evangelia.

Μετά την καλοκαιρινή της περιοδεία με τις Μέλισσες και την ολοκλήρωση του κύκλου εμφανίσεών της στο πλευρό του Χρήστου Μάστορα και της Ελένης Φουρέιρα, παρουσιάζει στο κοινό το προσωπικό της ρεπερτόριο, όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από τα άλμπουμ «κόρη» (2019), Chica (2021) και «Witch» (2023).

Η Marseaux έχει εδραιώσει την παρουσία της στη σύγχρονη ελληνική pop σκηνή, με σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή της στο πρόγραμμα Spotify Equal ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, καθώς και η βράβευσή της στα MAD Video Music Awards.

Η συναυλία στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί μία ακόμη στάση σε μια περίοδο έντονης καλλιτεχνικής δραστηριότητας για τη Marseaux και απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας που παρακολουθεί τη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή.

* Σε περίπτωση κακοκαιρίας η συναυλία θα μεταφερθεί στο Κινηματοθέατρο REX