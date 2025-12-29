Χριστουγεννιάτικη ξενάγηση από την Περιφέρεια Κρήτης στο Ενυδρείο Κρήτης για παιδιά που νοσηλεύονται

Μια χριστουγεννιάτικη περιήγηση στον υποθαλάσσιο κόσμο, ειδικά για τα παιδιά που αυτές τις γιορτινές ημέρες νοσηλεύονται σε κάποιο από τα νοσοκομεία της Κρήτης, διοργάνωσαν και φέτος η Περιφέρεια Κρήτης και το CretAquarium του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Ο Άγιος Βασίλης, φορώντας μάσκα και αναπνευστήρα, παρέα με τα θαλάσσια είδη, έστειλε στους μικρούς ασθενείς τις θερμότερες ευχές για καλή ανάρρωση.

Η διοργάνωση αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεναγήσεων, που υλοποιεί το Ενυδρείο Κρήτης για τις οργανωμένες επισκέψεις σχολείων.

Στην προκειμένη περίπτωση η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά και αποκλειστικά για τους ανήλικους ασθενείς, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και τις παιδιατρικές κλινικές και στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Οι ανήλικοι ασθενείς είχαν την ευκαιρία, όχι μόνο να παρακολουθήσουν, αλλά και να συμμετέχουν με ερωτήσεις και παρεμβάσεις.

«Το Ενυδρείο Κρήτης είναι ένα στολίδι για το νησί μας και παράλληλα μια ισχυρή απόδειξη ότι η επιστημονική έρευνα μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς.

Ως Περιφέρεια Κρήτης στηρίζουμε τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε με τη σημερινή, γιορτινή διοργάνωση είναι ένα μήνυμα χαράς και αλληλεγγύης.

Στα παιδιά που αυτές τις μέρες βρίσκονται σε κάποιο νοσοκομείο και στις οικογένειές τους, που δίνουν τον δικό τους αγώνα, θέλουμε να ευχηθούμε να αναρρώσουν το συντομότερο και να τους πούμε ότι θα περιμένουμε να επισκεφτούν υγιείς το Ενυδρείο, μαζί με τους γονείς και τους φίλους τους»,

δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Διασύνδεσης με Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Γιώργος Ματαλλιωτάκης, ο οποίος ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους των νοσοκομείων που βοήθησαν στην διοργάνωση.

«Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος αγάπης και φροντίδας. Στο Ενυδρείο Κρήτης, το οποίο αποτελεί τμήμα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,

φροντίζουμε κάθε χρόνο να κάνουμε αυτό το μήνυμα πράξη. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, βρεθήκαμε σήμερα στις νοσοκομειακές δομές του νησιού μας, κοντά στους μικρούς μας φίλους, που αυτές τις ημέρες βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους. Μέσα από την τεχνολογία,

τα παιδιά είδαν τον Άγιο Βασίλη να κολυμπά αποκλειστικά για εκείνα στις δεξαμενές του Ενυδρείου και να τους στέλνει τις ευχές του, ενώ μέσω διαδικτυακής ξενάγησης γνώρισαν τον υδάτινο κόσμο μας από τους εκπαιδευτικούς και επιστήμονες του Ενυδρείου. Ευχόμαστε ολόψυχα στα παιδιά γρήγορη ανάρρωση και ανυπομονούμε να τους υποδεχτούμε σύντομα κοντά μας.

Θερμές ευχές και ένα μεγάλο ευχαριστώ, από όλους εμάς, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν», δήλωσε ο Προϊστάμενος του Ενυδρείου Κρήτης, δρ. Γιάννης Παπαδάκης.