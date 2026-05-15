Διεθνής αναγνώριση για τον τεχνοβλαστό Sense Space Informatics P.C του Πολυτεχνείου Κρήτης με την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το EIC Pre-Accelerator

Μια σημαντική επιτυχία καταγράφει το Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ο τεχνοβλαστός του Ιδρύματος Sense Space Informatics P.C. επιλέχθηκε για χρηματοδότηση στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πρόγραμμα EIC Pre-Accelerator της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόταση “SandCASLE – Creating Adaptive Special Learning Educational Environments”.

Με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Παναγιώτη Παρτσινέβελο, Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, η Sense Space Informatics αποτελεί έναν από τους πρώτους δύο τεχνοβλαστούς (spin-offs) που ιδρύθηκαν από το Πολυτεχνείο Κρήτης, με την υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας SenseLab.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί ορόσημο, καθώς επιλέχθηκε ανάμεσα σε 1.083 προτάσεις από όλη την Ευρώπη, με μόνο 70 εταιρείες να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Το EIC θεωρείται το πλέον εμβληματικό και φιλόδοξο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καινοτομία.

Το έργο SandCASLE στοχεύει στη δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων ενίσχυσης της χωρικής νοημοσύνης, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες με σκοπό τη συμπεριληπτική και προσβάσιμη εκπαίδευση και την κάλυψη εξατομικευμένων αναγκών μάθησης.

Η Sense Space Informatics σχεδιάζει και δημιουργεί καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα στους τομείς της Γεωπληροφορικής, των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και παρακολούθησης της Γης, ενώ αναπτύσσει εξειδικευμένα, αυτόνομα μη επανδρωμένα και συνεργατικά συστήματα (εναέρια, επίγεια, επιθαλάσσια, υποθαλάσσια) με έμφαση στη λειτουργική ανθεκτικότητα σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Επίσης, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αντικείμενα χαρτογράφησης, ναυτιλιακών εφαρμογών, πολιτικής προστασίας, εκμετάλλευσης πρώτων υλών, προστασίας περιβάλλοντος, πολιτισμού, υγείας, αγροδιατροφής, κ.α.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τον ρόλο του Πολυτεχνείου Κρήτης ως διεθνούς πυρήνα αριστείας στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης. Αναδεικνύει τη δυναμική των τεχνοβλαστών να μετατρέπουν την ακαδημαϊκή έρευνα σε βιώσιμα τεχνολογικά προϊόντα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο και ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα στην παγκόσμια αγορά.