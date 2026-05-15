Συνάντηση Μ. Χνάρη με τους Συντονιστές των Κέντρων Υγείας ν. Ρεθύμνου

Ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, πραγματοποίησε συνάντηση με τους Συντονιστές των Κέντρων Υγείας του ν. Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των θεσμικών επαφών του για τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης και ο Αναπληρωτής Γραμματέας Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Αντωνίου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν οι σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζει καθημερινά το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας του νομού, καθώς και η επιβεβλημένη ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τόσο για τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στις δημόσιες δομές υγείας όσο και για τη συνολική στήριξη του συστήματος υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης. Όπως επισημάνθηκε, τα Κέντρα Υγείας του νομού λειτουργούν υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες εξαιτίας των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό, ενώ ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου οι ανάγκες αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Την ίδια στιγμή οι ίδιοι ιατροί πραγματοποιούν τον υγειονομικό έλεγχο των μεταναστών, σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται αυξημένη μεταναστευτική πίεση στην Κρήτη και ιδίως στο Ρέθυμνο.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι οι διαχρονικές παθογένειες του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, καθώς ιατροί των Κέντρων Υγείας μετακινούνται προκειμένου να καλύψουν εφημερίες στο ΤΕΠ, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την εύρυθμη λειτουργία των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Στη συνέχεια, ειδική μνεία έγινε στις ανάγκες παιδιατρικής κάλυψης του νομού. Όπως επισημάνθηκε, το Ρέθυμνο αποτελεί εξαίρεση στο δημογραφικό πρόβλημα, καθώς καταγράφει αυξημένο αριθμό γεννήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, κατέστη σαφές ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των πρωτοβάθμιων δομών υγείας με παιδιάτρους.

Τέλος, αναφέρθηκαν στο ζήτημα της αποκατάστασης και της αναβάθμισης του Κέντρου Υγείας Σπηλίου, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Μ. Χνάρης δήλωσε ότι:

«Είναι προφανές ότι η συνεχής απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από πλευράς της κυβέρνησης αποσκοπεί στην πλήρη υποβάθμισή του, με απώτερο στόχο την ιδιωτικοποίηση της υγείας.

Το αρμόδιο Υπουργείο απαιτείται να προβεί άμεσα σε μόνιμες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με τη θέσπιση ισχυρών κινήτρων, ώστε να μην αποβαίνουν άγονες οι προκηρύξεις και να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας και να σταματήσει η αποδυνάμωση των Κέντρων Υγείας.

Για το ΠΑΣΟΚ, την παράταξη που ίδρυσε το ΕΣΥ, η ουσιαστική ενίσχυσή του αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα, με σκοπό τη διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού της δημόσιας υγείας».