Φονική πλημμύρα Αγίας Πελαγίας: 18 πρόσωπα στο εδώλιο για τους δύο νεκρούς και τις τεράστιες καταστροφές

Πρόκειται για στελέχη του δήμου Μαλεβιζίου και της Πολεοδομίας Ηρακλείου – Τους αποδίδονται ακατάλληλο αντιπλημμυρικό έργο, παραλείψεις ελέγχων και μη κατεδάφιση αυθαιρέτων.

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Σχεδόν 3,5 χρόνια από τη φονική πλημμύρα της Αγίας Πελαγίας με θύματα τον 50χρονο Κώστα Βεργάκη και την 49χρονη Ευγενία Κιρίλοβα-Σηφάκη, η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ηρακλείου εξέδωσε – σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Cretalive– κλητήριο θέσπισμα για την ασύλληπτη τραγωδία, με το οποίο παραπέμπονται σε δίκη 18 πρόσωπα. Πρόκειται για πολιτικά και υπηρεσιακά στελέχη του δήμου Μαλεβιζίου αλλά και της Πολεοδομίας Ηρακλείου. Ειδικότερα, στο εδώλιο του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου θα καθίσουν στις 17 Σεπτεμβρίου 2026 οι εξής κατηγορούμενοι:

-ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μαλεβιζίου

-ο Πρόεδρος Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.)

-ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

– ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

-καθώς και 10 μέλη του Δ.Σ της δημοτικής επιχείρησης

Ακόμα, στο εδώλιο παραπέμπονται:

-η Τεχνική Διευθύντρια της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

-η αναπληρώτρια Διευθύντρια της Πολεοδομίας Ηρακλείου

-ο Διευθυντής Πολεοδομίας Ηρακλείου

-ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών του δήμου Ηρακλείου

Τους αποδίδεται ότι από αμέλεια έγιναν υπαίτιοι πρόκλησης πλημμύρας που εκδηλώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2022 και από την οποία προέκυψε κίνδυνος σε ανθρώπους και ξένα πράγματα, επήλθε, δε, ο θάνατος ανθρώπων και εν προκειμένω του Κώστα Βεργάκη και της Ευγενίας Κιρίλοβα-Σηφάκη. Συνοπτικά το κλητήριο θέσπισμα ανά περίπτωση αποδίδει στους 18 κατηγορούμενους ότι:

-παρέλαβαν και έθεσαν σε λειτουργία ακατάλληλο αντιπλημμυρικό έργο

– δεν φρόντισαν για επαρκή καθαρισμό και συντήρηση του έργου

-δεν κινήθηκαν, ως όφειλαν, για την απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών

-δεν έγιναν οι επιβεβλημένοι έλεγχοι και αυτοψίες

Ειδικότερα,

-Στον αντιδήμαρχο και σε όλους όσοι σχετίζονταν με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. (πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γενικός διευθυντής, τεχνική διευθύντρια και τακτικά μέλη), καταλογίζεται ότι από αμέλεια τους, ήτοι από έλλειψη προσοχής, την οποία όφειλαν κατά τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν τα αξιόποινα αποτελέσματα που προκάλεσαν με τις κατωτέρω αναφερόμενες πράξεις και παραλείψεις τους, οι οποίες συνιστούν μη επιτρεπόμενη συμπεριφορά και παραβίαση νομικών υποχρεώσεών τους, που πήγαζαν εκ του νόμου λόγω της προαναφερόμενης ιδιότητάς τους.

Φονική Πλημμύρα , Photo Credits: @ Mike Beck

Συγκεκριμένα, αν και γνώριζαν ή όφειλαν και μπορούσαν εκ της ιδιότητάς τους να γνωρίζουν:

α) ότι υπήρχε δραματική μείωση της φυσικής κοίτης του ρέματος, το οποίο διέρχεται από τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας λόγω της κάλυψης του ρέματος με τσιμέντο και πλάκες,

β) ότι είχε καλυφθεί τμήμα του δρόμου επεκτεινόμενο του προϋπάρχοντος ρέματος από διάφορα κτίσματα πολλά από τα οποία βρίσκονταν εντός των ορίων του υπάρχοντος ρέματος ορισμένα δε ακόμη και εντός του ρέματος και

γ) ότι η ειδική μορφολογία της ανωτέρω περιοχής την καθιστούσε ευάλωτη λόγω υψηλού κινδύνου πλημμύρας είχαν δε επισημάνει και στο παρελθόν ανάλογα πλημμυρικά φαινόμενα (κατά τα έτη 1994 και 2004),

-παρέλαβαν από την κατασκευαστική εταιρία και παρέδωσαν στην κοινή χρήση στις 26-12-2021 ένα αντιπλημμυρικό έργο εντελώς ακατάλληλο και ανεπαρκές, έναντι των ανωτέρω περιστάσεων, για την απορροή των ομβρίων υδάτων. Ειδικότερα, ενώ στο κέντρο του οικισμού υπήρχε παλαιό ρέμα, διά του οποίου τα όμβρια ύδατα κατέληγαν στη θάλασσα, με το προαναφερόμενο αντιπλημμυρικό έργο, το εν λόγω ρέμα, σε μήκος 700 περίπου μέτρων, μετατράπηκε σε κλειστό αγωγό και πλέον έπαψε να λειτουργεί ως ρέμα και μετατράπηκε σε κλειστό τμήμα κιβωτοειδούς διατομής μήκους 670 μέτρων, ύψους 1,60 μ. και πλάτους που κυμαινόταν από 2,60 έως 4,60 μ. με αποτέλεσμα, σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, να αδυνατεί πλέον να απορροφήσει επαρκώς τον όγκο των απορρεόντων υδάτων, λόγω της μείωσης της φυσικής διατομής, της μείωσης της ταχύτητας του νερού και του γεγονότος ότι εκατέρωθεν της οδού υπήρχαν κτίσματα (τείχη, πεζοδρόμια, τοίχοι περίφραξης).

Επιπλέον, προς το τέλος του δρόμου, κατασκευάστηκε ανοικτό τμήμα ορθογωνικής διατομής πλάτους 6,00 μ. ύψους 1,40 μ. απορροής των υδάτων σε μήκος 35 περίπου μέτρων επί του οποίου υπήρχαν γέφυρες που το διέσχιζαν καθέτως ενώνοντας τις δύο πλευρές του δρόμου. Όλες αυτές οι κατασκευές όμως, αντί να διευκολύνουν τη ροή των υδάτων και να αποτρέψουν την υπερχείλιση, λειτούργησαν αρνητικά, διότι εγκλώβισαν αυτοκίνητα και φερτά υλικά περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των υδάτων, με συνέπεια να αυξηθεί η στάθμη αυτών.

-Παρότι το προαναφερόμενο αντιπλημμυρικό έργο ήταν ακατάλληλο για τη χρήση που προοριζόταν, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν φρόντισαν τουλάχιστον για τον επιμελή καθαρισμό του, αφού εντός του ακάλυπτου τμήματος, υπήρχαν πέτρες και λάσπη, επιπλέον δε, αποθέτουν κλαδιά γύρω από το ακάλυπτο τμήμα του ως άνω αγωγού, που εμπόδιζαν ακόμη περισσότερο την απορροή των υδάτων, υπολείπονταν δε κοινή φράγμα, τα οποία συγκράτησε αυτοκίνητα και φερτά υλικά που παρασύρονταν από το νερό, με συνέπεια την άνοδο της στάθμης του και

-Ενώ γνώριζαν ότι πολλά από τα κτίσματα που υπήρχαν στις δύο όχθες του υπάρχοντος ρέματος βρίσκονταν εντός της οριογραμμής του ρέματος, ορισμένα δε ακόμη και εντός του ρέματος, παρέλειψαν να ενεργήσουν με κατάλληλα διαβήματα προς την αρμόδια υπηρεσία της Πολεοδομίας του δήμου Ηρακλείου, από την οποία υποστηριζόταν ο δήμος Μαλεβιζίου, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 95 παρ. 2,3 και 97α του Ν.3852/2010, όπως ίσχυε, λόγω μη επάρκειας στελέχωσης αντίστοιχης υπηρεσίας αυτού, προκειμένου η εν λόγω υπηρεσία να ενεργήσει αυτοψίες και να προβεί στην καταγραφή των αυθαίρετων κτισμάτων και εν συνεχεία να γίνει η κατεδάφιση αυτών.

Αποτέλεσμα όλων των πράξεων και παραλείψεών τους ήταν, κατά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε στις 15-10-2022 στον οικισμό Αγίας Πελαγίας του δήμου Μαλεβιζίου, να κατακλύσουν τα όμβρια ύδατα το δρόμο που είχε καλυφθεί το ρέμα, καθώς το ακάλυπτο τμήμα του αποχετευτικού έργου, να εγκλωβιστούν στο τμήμα αυτό, στις γέφυρες και στα κιγκλιδώματα, υλικά και αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα η ροή του νερού και να ανέβει η στάθμη του, να προκληθεί δε ο θάνατος των δύο συνανθρώπων μας, οι οποίοι παρασύρθηκαν από την ορμητική ροή των υδάτων και ο μεν πρώτος βρέθηκε παγιδευμένος μέσα στο με αρ. κυκλοφορίας ΗΚΑ-5711 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητό του, το οποίο είχε σφηνώσει στη δεύτερη από τις υπάρχουσες γέφυρες, η δε δεύτερη, η οποία επέβαινε αρχικά στο ίδιο αυτοκίνητο, αλλά βγήκε έξω από αυτό, βρέθηκε την επόμενη ημέρα (16-10-2022) περί ώρα 09.50 στον κόλπο της Αγίας Πελαγίας, ενώ προέκυψε κοινός κίνδυνος για απροσδιόριστο αριθμό προσώπων και πραγμάτων (αυτοκινήτων και καταστημάτων, πολλά από τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές).

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, δηλαδή την Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Πολεοδομίας Ηρακλείου, τον Διευθυντή της ίδιας υπηρεσίας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών του δήμου Ηρακλείου, βάσει του κλητηρίου θεσπίσματος, τους αποδίδεται ότι «από αμέλειά τους, από έλλειψη προσοχής, την οποία όφειλαν κατά τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν, δεν προέβλεψαν τα αξιόποινα αποτελέσματα που προκλήθηκαν με τις κατωτέρω αναφερόμενες παραλείψεις τους, οι οποίες ήταν συνυφασμένες με την ιδιαίτερη νομική υποχρέωσή τους, που πήγαζε εκ του νόμου λόγω της προαναφερθείσας ιδιότητάς τους. Συγκεκριμένα, ενώ γνώριζαν και σε κάθε περίπτωση όφειλαν να γνωρίζουν, ως εκ της θέσεώς τους, α) ότι υπήρχε δραματική μείωση της φυσικής κοίτης του ρέματος το οποίο διέρχεται από τον οικισμό του οικισμού Αγίας Πελαγίας, λόγω της κάλυψης του ρέματος με μπαζωμένα και πλάκες, β) ότι είχε καλυφθεί τμήμα του δρόμου εκτεινόμενου στο ρέμα με διάφορα κτίσματα, πολλά από τα οποία βρίσκονταν εντός των ορίων του υπάρχοντος ρέματος, ορισμένα δε εκτείνονταν εντός του ρέματος και γ) ότι η ειδική μορφολογία της περιοχής ήταν καθιστούσε ευάλωτη (ήδη υπήρξε κίνδυνος πλημμύρας, είχαν δε συμβεί και στο παρελθόν επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα κατά τα έτη 1994 και 2004), δεν έδωσαν εντολή στους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας τους να διενεργήσουν αυτοψίες, όπως είχαν υποχρέωση βάσει των διατάξεων της Πολεοδομικής Νομοθεσίας, με σκοπό να καταγραφούν οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες, κατασκευές (κτίσματα, πεζοδρόμια, τοίχοι περίφραξης), όπως αυτές συνέβαλαν στην ειδικότερη κατάληψη των θέσεων των αυθαίρετων κατασκευών και να δρομολογηθεί η διαδικασία της κατεδάφισης αυτών, με συνέπεια να παραμείνουν οι εν λόγω κατασκευές στη θέση τους επί σειρά ετών και να παρεμποδίζουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων.

