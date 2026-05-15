ΡΕΘΥΜΝΟ

Αθλητικό φεστιβάλ σε τέσσερις πράξεις από σήμερα έως και την Τετάρτη στο Ρέθυμνο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σε αθλητικό κόμβο εξελίσσεται αυτές τις ημέρες το Ρέθυμνο που εκτός από τον μεθαυριανό (Κυριακή, 17 Μαΐου 2026) καθιερωμένο 16ο Γύρο της Πόλης, φιλοξενεί άλλες τρεις διοργανώσεις με ευρεία συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και με την υποστήριξη και την αρωγή του Δήμου Ρεθύμνης και του Τμήματος Αθλητισμού.

 Σήμερα, Παρασκευή, 15 Μαΐου στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, στην περιοχή του Γάλλου, πραγματοποιείται εκδήλωση αφιερωμένη στη γιόγκα με τη συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών, σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ.

 Ακολουθούν την Τρίτη, 19 Μαΐου από τις 09:00, στο «Σπίτι της Ενόργανης Γυμναστικής» που βρίσκεται εντός του Πανεπιστημίου, οι Σχολικοί Αγώνες Ενόργανης Γυμναστικής για μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων.

 Η τριλογία αυτού του πολυσχιδούς αθλητικού φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου με τα Διαπανεπιστημιακά Πρωταθλήματα Μπάσκετ και Βόλεϊ που θα διεξαχθούν στο κλειστό γήπεδο του Γάλλου και στο κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» αντιστοίχως.

«Όπως έχω τονίσει και στο παρελθόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το Ρέθυμνο αγαπά τον αθλητισμό, αλλά συνάμα και ο αθλητισμός αγαπά το Ρέθυμνο. Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς και όχι μόνο φορείς που μας εμπιστεύονται τις διοργανώσεις τους και όλοι μαζί συμβάλλουμε στην ανάδειξη του τόπου μας ως δημοφιλούς προορισμού για όλα τα σπορ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη νεολαία και γενικότερα για την κοινωνία μας» επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Νίκος Προβιάς.

Συνάντηση Μ. Χνάρη με τους Συντονιστές των...

Ο Βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μανόλης...

Ρέθυμνο:Ανοίγει το Κουρταλιώτικο Φαράγγι

Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι υποδέχεται τη φετινή τουριστική περίοδο από...

