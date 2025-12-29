ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Σύσκεψη με τη νέα διοίκηση της Δ.Ε.Ε.Π. και των ΔΗΜ.Τ.Ο. του Νομού Ηρακλείου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ενότητα, συνέχεια και σχέδιο για μια δυναμική νέα χρονιά

Σε ιδιαίτερα θερμό και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του πρ. Υπουργού και Βουλευτή Ηρακλείου Λευτέρη Αυγενάκη, με τη νέα διοίκηση της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (Δ.Ε.Ε.Π.) και των Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜ.Τ.Ο.) του Νομού Ηρακλείου, παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε.Ε.Π. Ηρακλείου, Κώστα Γιαννουλάκη, των διοικήσεων και των μελών των τοπικών οργανώσεων.

Η συνάντηση συνδυάστηκε με ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, σε κλίμα συναδελφικό και εορταστικό, όπου κυριάρχησαν η αισιοδοξία, η ενότητα και η διάθεση για ακόμη πιο δυναμική παρουσία της παράταξης στον νομό.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αναπτύχθηκε ένας παραγωγικός διάλογος γύρω από τις προτεραιότητες της νέας χρονιάς, τη στρατηγική ενίσχυσης των τοπικών οργανώσεων, αλλά και τις πρωτοβουλίες που θα φέρουν τη Νέα Δημοκρατία ακόμη πιο κοντά στους πολίτες του Νομού.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης τόνισε πως «ο διάλογος, η συλλογικότητα και η ενεργή συμμετοχή των στελεχών και των μελών μας αποτελούν τη δύναμη της παράταξής μας. Οι τοπικές οργανώσεις είναι η καρδιά της Νέας Δημοκρατίας και μεταφέρουν καθημερινά τον παλμό της κοινωνίας».

Μεταξύ των βασικών αξόνων που συζητήθηκαν για το 2026, ξεχώρισαν:

• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ουσιαστική παρουσία της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Δήμο και γειτονιά του Ηρακλείου,

• Η προσέλκυση νέων μελών και στελεχών, με ιδιαίτερη έμφαση στη νεολαία και τη συμμετοχή της στις δράσεις της παράταξης,

• Η στήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών και η ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών,
• Η συνεχής επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο τη μεταφορά των προβλημάτων, αλλά και των προτάσεων, στο κέντρο των αποφάσεων.

Ο πρώην Υπουργός υπογράμμισε ότι η νέα χρονιά αποτελεί ευκαιρία ανανέωσης και επανεκκίνησης, με στόχο μια παράταξη πιο ανοιχτή, πιο δυνατή και πιο κοντά στους πολίτες, που συνεχίζει με πίστη και συνέπεια το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για μια Ελλάδα σύγχρονη, δίκαιη και εξωστρεφή.

Κλείνοντας, ο κ. Αυγενάκης εξέφρασε τις θερμότερες ευχές του προς όλα τα μέλη και τα στελέχη της οργάνωσης, σημειώνοντας: «Με ενότητα, ήθος και συλλογική δουλειά, συνεχίζουμε όλοι μαζί το έργο μας για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του. Εύχομαι σε όλες και όλους καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και δημιουργικότητα».

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
