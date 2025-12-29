Ηράκλειο:Συγκίνηση στην επετειακή συναυλία για τα 10 χρόνια της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Δήμου Ηρακλείου

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Είναι ένα εξαιρετικά καρποφόρο και επιτυχημένο εγχείρημα που μπορεί να αποδώσει ακόμα πολλά»

Με μια συγκινητική επετειακή συναυλία για τα δέκα χρόνια δημιουργικής πορείας της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου (ΣΟΝΚΔΗ), στην κατάμεστη αίθουσα «Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού» του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου το βράδυ της Κυριακής 28/12, κορυφώθηκε το επετειακό διήμερο «Όταν οι νότες γίνονται Ιστορία» της ΣΟΝΚΔΗ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με την σύζυγο του Άση Λυγερού, παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις όπου μέσα από τη μουσική, τον λόγο και αρχειακό οπτικοακουστικό υλικό, παρουσιάστηκε η πορεία της ΣΟΝΚΔΗ από την ίδρυσή της έως σήμερα, και μαζί με τις τιμητικές αναφορές και τα έργα που σημάδεψαν τη δεκαετή διαδρομή της, συνέθεσαν μια εκδήλωση μνήμης, συγκίνησης και συλλογικής υπερηφάνειας.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός έκανε μια σύντομη αναφορά στον εμπνευστή του θεσμού της Ορχήστρας Νέων, τον Jose Antonio Abreu που το 1975 ίδρυσε στη Βενεζουέλα το El Sistema, το οποίο επισήμως είναι γνωστό ως Ίδρυμα για το Εθνικό Δίκτυο Ορχηστρών Παιδιών και Νέων της Βενεζουέλας.

Το εμβληματικό αυτό εγχείρημα εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο χαρίζοντας στα παιδιά τη μεταμορφωτική δύναμη της μουσικής όπως δήλωσε ο Αλέξης Καλοκαιρινός: «Και το εγχείρημα του Abreu, και το εγχείρημα της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, δείχνουν τους πολλούς δρόμους από τους οποίους οι νέοι μπορούν να βαδίσουν στη μουσική και τη μεταμορφωτική δύναμη που έχει αυτό το εγχείρημα της εκπαίδευσης και της μουσικής πράξης.

Από το 2015 με την πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της ΔΗΚΕΗ Γιώργου Τσαγκαράκη, στη Δημαρχία του Βασίλη Λαμπρινού, που τον καλωσορίζω απόψε εδώ, δημιουργείται αυτή η Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου που είναι όλης της Κρήτης.

Το εγχείρημα στα δέκα χρόνια που έχουν διανυθεί, αποδεικνύεται εξαιρετικά καρποφόρο και πολύ επιτυχημένο και φαίνεται ότι μπορεί να αποδώσει ακόμα πολλά. Και αυτό δημιουργεί ασφαλώς μια υποχρέωση επιπλέον στο δημιουργό του, δηλαδή στον Δήμο Ηρακλείου. Αυτή η πορεία θα συναρτηθεί, όπως εξαρχής, με την απόδοση του Δημοτικού μας Ωδείου.

Και από αυτό το εγχείρημα, γνωρίζετε ότι έχουν βγει σχήματα όπως το Νέο Κρητικό Κουαρτέτο του Γιώργου Δεμερτζή που διαπρέπει στην Ευρώπη, στους 34 του διαγωνισμού της MERITA, και έρχονται νεότερα για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Η επιτυχημένη αυτή πορεία δημιουργεί την υποχρέωση για θεσμικές υποδομές όπως η ίδρυση Ακαδημίας καθώς και για υλικές υποδομές όπως είπε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ο οποίος μίλησε για τα μελλοντικά σχέδια της Δημοτικής Αρχής:

«Η αξιοποίηση των κτιρίων της οδού Θεσσαλονίκης και της οδού Άλμπερ θα είναι προφανώς κρίσιμη, έτσι ώστε, αξιοποιώντας την δωρεά Λυριτζάκη και την πρόθεση της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής και της Ιταλικής Κυβέρνησης να δώσει το χώρο στην Άλμπερ, να έχουμε την εκπαιδευτική μας βάση.

Και έχοντας τη δυνατότητα να κάνουμε performance σε ένα χώρο όπως το ΠΣΚΗ που δεν είναι συνηθισμένος στην ελληνική περιφέρεια. Ήδη η Συμφωνική Ορχήστρα έχει εμφανιστεί στο Φεστιβάλ των Τειχών και ήδη συζητάμε για τις εμφανίσεις σε υπαίθριους και στεγασμένους χώρους αυτού του εκπληκτικού μνημειακού συγκροτήματος».

Μιλώντας για τις προκλήσεις που προέκυψαν από την υποχρεωτική απορρόφηση της ΔΗΚΕΗ από το Δήμο Ηρακλείου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ευχαρίστησε τους ανθρώπους που στήριξαν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια:

«Είναι αλήθεια ότι η αναγκαστική εκ του νόμου απορρόφηση της ΔΗΚΕΗ στο Δήμο Ηρακλείου μας δυσκόλεψε και πρέπει να το ομολογήσω. Και εδώ είναι ένας λόγος να ευχαριστήσω διπλά τους ανθρώπους που βρέθηκαν εξ αρχής στην προσπάθεια και τώρα τη στηρίζουν ακόμα και είναι στη βάση της, για την επιμονή τους και τη δέσμευση τους σε αυτό το εγχείρημα.

Και βέβαια αναφέρομαι στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή τον Μαέστρο Μίλτο Λογιάδη, αναφέρομαι στον Γιώργο Δεμερτζή, στον Δημήτρη Χανδράκη, στον Γιάννη Πετράκη και όλους τους εκπαιδευτές. Είμαστε και εμείς από τη μεριά μας δεσμευμένοι σε αυτό το εγχείρημα με την Αντιδήμαρχο Ρένα Παπαδάκη. Κατανοούμε πλήρως τη σημασία του και αυτό το οποίο μπορεί να αποδώσει για την πόλη και τους ανθρώπους της.

Και βέβαια επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική αναφορά για έναν άνθρωπο μέσα στο Δήμο, που έχει δώσει την ψυχή της για τα εγχειρήματα του Δημοτικού Ωδείου, του Κουαρτέτου, της ΣΟΝΚΔΗ, την Ζαμπία Αγιασώτη. Κλείνοντας, θέλω απευθυνόμενος στους γονείς να πω, ότι νιώθω πόσο σημαντικό είναι αυτό το οποίο κάνετε στηρίζοντας αυτά τα ταλαντούχα παιδιά και πραγματικά θεωρώ ότι είναι σπουδαίο και εσείς είστε στη βάση αυτής της καταπληκτικής και ήδη πολύ ξεχωριστής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του Δήμου Ηρακλείου».

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη- Σκαλίδη, ευχαρίστησε από την πλευρά της τους γονείς που στηρίζουν τα παιδιά με υπομονή, εμπιστοσύνη και αγάπη, τα ίδια τα παιδιά που έχουν επενδύσει κόπο, ταλέντο και ψυχή, τους υψηλού επιπέδου εκπαιδευτές της ΣΟΝΚΔΗ καθώς και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ορχήστρας Αρχιμουσικό Μίλτο Λογιάδη και δήλωσε:

«Απόψε γιορτάζουμε 10 χρόνια μουσικής, δέκα χρόνια έμπνευσης και δημιουργικότητας κατά τα οποία νέοι άνθρωποι από όλη την Κρήτη βρήκαν χώρο προκειμένου να εκφραστούν, να ονειρευτούν, να καλλιεργήσουν το ταλέντο τους, να εξελιχθούν μουσικά αλλά και επαγγελματικά εντός και εκτός Ελλάδος. Η ΣΟΝΚΔΗ δέκα χρόνια μετά, έχει εξελιχθεί σε μια από τις πιο ουσιαστικές πολιτιστικές κατακτήσεις του Δήμου μας».

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΣΟΝΚΔΗ Αρχιμουσικός Μίλτος Λογιάδης ευχαρίστησε τις Δημοτικές Αρχές που διαχρονικά στηρίζουν τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου καθώς και τους δύο συνοδοιπόρους του από την αρχή της δημιουργίας της Ορχήστρας, τον Δημήτριο Ανδρεάκη και την Ζαμπία Αγιασώτη, και εξέφρασε τη χαρά και την συγκίνηση του για την δεκαετή αυτή πορεία:

«Από την πρώτη συνάντηση που είχα εδώ στο Ηράκλειο με τον Γιώργο Τσαγκαράκη πρόεδρο της τότε ΔΗΚΕΗ που θέσαμε τις βάσεις για την δημιουργία μιας ορχήστρας νέων μέχρι και σήμερα, έχοντας υλοποιήσει αυτό το όνειρο νιώθω συγκίνηση, περηφάνια και ευγνωμοσύνη.

Συγκίνηση αναπολώντας τις τόσο όμορφες και δημιουργικές στιγμές που έζησα με όλα αυτά τα ταλαντούχα παιδιά, περηφάνια γιατί βλέπω την εξέλιξη τους και χαίρομαι εγώ και οι συνεργάτες μου που βάλαμε ένα λιθαράκι με την δουλειά μας σε αυτή τους την ανάπτυξη και την πρόοδο, και ευγνωμοσύνη γιατί νιώθω ότι έχω εδώ σε αυτό τον τόπο μια δεύτερη οικογένεια. Γιατί όλα αυτά τα παιδιά τα νιώθω και δικά μου και έτσι τα βλέπουμε όλοι όσο δουλεύουμε σε αυτή την ορχήστρα».

Την επετειακή συναυλία παρακολούθησαν μεταξύ άλλων οι Αντιδήμαρχοι Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη και Γιώργος Τσαγκαράκης, ο πρώην Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, η Αντιπρόεδρος Μάρα Παναγιωτάκη, η Δημοτική Σύμβουλος Άρια Χουρδάκη, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΠΣΚΗ Μύρων Μιχαηλίδης, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Ηρακλείου Γιώργος Δεμερτζής, οι εκπαιδευτές του Ωδείου καθώς και πλήθος κόσμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Σάββατο 27/12 είχε πραγματοποιηθεί βραδιά μουσικής δωματίου. Ένα κουαρτέτο και ένα κουιντέτο ανέβηκαν στη σκηνή, με τη συμμετοχή των πρώτων μαθητών της ΣΟΝΚΔΗ, νέων μουσικών που ξεκίνησαν τη διαδρομή τους πριν από δέκα χρόνια και σήμερα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μουσικές ακαδημίες και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η συναυλία ήταν έναν φόρο τιμής στη μουσική παιδεία, στη συνέχεια και στη διαχρονική αξία της συλλογικής δημιουργίας.