Χανιά:Με τους Freaktones και το καθιερωμένο Chania Clock Light Show υποδέχεται o Δήμος Χανίων το Νέο Έτος 2026

Με μια μεγάλη συναυλία, εντυπωσιακά σόου φωτισμών πάνω στο Ρολόι του Δημοτικού Κήπου και μπόλικο κέφι, ο Δήμος Χανίων υποδέχεται το Νέο Έτος 2026.

Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 22:00, στην οδό Πλουμιδάκη, κάτω από το Ρολόι του Δημοτικού Κήπου Χανίων, ο Δήμος Χανίων σας προσκαλεί σε μια φαντασμαγορική εκδήλωση με ζωντανή μουσική από τους FreakTones,

για να μετρήσουμε αντίστροφα για την αλλαγή του χρόνου, μαζί με τον Δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη, τα μέλη της δημοτικής αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, καθώς και για να γιορτάσουμε όλοι μαζί την έλευση του νέου χρόνου, 2026.

Στο σημείο που μετράει τον χρόνο στα Χανιά αδιάλειπτα για περισσότερα από 100 χρόνια, όταν οι δείκτες του Ρολογιού δείξουν 12 ακριβώς, θα υποδεχτούμε το Νέο Έτος με έναν άκρως φαντασμαγορικό τρόπο και το καθιερωμένο Clock Tower Light Show, με την ευχή ο νέος χρόνος να είναι γεμάτος λάμψη και φως για τα Χανιά.