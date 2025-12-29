Ολοκληρώνεται το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο

Με το τριήμερο που μας οδηγεί στην πρωτοχρονιά ολοκληρώνεται το εορταστικό πρόγραμμα που διοργάνωσαν και φέτος από κοινού ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Με πνεύμα αισιοδοξίας και ελπίδας, η πόλη και οι οικισμοί υποδέχονται το νέο έτος με τις εξής εκδηλώσεις:

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

ΔΕΥ 29/12

ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ώρα 17:00

“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στην Ελεύθερνα” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΤΡΙ 30/12

1.ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ώρα 11:00 & 12:00

«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»

Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ

2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 18:00

ZANTA RUN

3.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 19:00

Συναυλία Fancy Panda

4.ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ώρα 17:00

“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στο Ατσιπόπουλο” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΤΕΤ 31/12

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ώρα 10:00

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

2. ΟΔΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ ώρα 12:00

ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ Με το συγκρότημα των Γιάννη Μιχάλα και Βρανά

Το πρόγραμμα με λεπτομέρειες των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο

Politismos.rethymno.gr