Ολοκληρώνεται το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο

Με το τριήμερο που μας οδηγεί στην πρωτοχρονιά ολοκληρώνεται το εορταστικό πρόγραμμα που διοργάνωσαν και φέτος από κοινού ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.

Με πνεύμα αισιοδοξίας και ελπίδας, η πόλη και οι οικισμοί υποδέχονται το νέο έτος με τις εξής εκδηλώσεις:

Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

ΔΕΥ 29/12

ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ώρα 17:00
“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στην Ελεύθερνα” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΤΡΙ 30/12
1.ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ώρα 11:00 & 12:00
«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»
Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ

2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 18:00
ZANTA RUN

3.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 19:00
Συναυλία Fancy Panda

4.ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ώρα 17:00
“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στο Ατσιπόπουλο” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά

ΤΕΤ 31/12
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ώρα 10:00
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς

2. ΟΔΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ ώρα 12:00
ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ Με το συγκρότημα των Γιάννη Μιχάλα και Βρανά

Το πρόγραμμα με λεπτομέρειες των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο
Politismos.rethymno.gr

 

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
Χανιά:"Ολοκληρώθηκαν οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου Πλατανιά, στα νηπιαγωγεία του Δήμου."

Team Πολ. Κρήτης -
Με ιδιαίτερη επιτυχία και μέσα σε κλίμα χαράς και...

«Χριστούγεννα στην Πόλη 2025»: Οι εκδηλώσεις για την Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Team Πολ. Κρήτης -
Με πλούσιες εκδηλώσεις συνεχίζεται το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου...

Φοιτητικές Εστίες: Ποιες αναβαθμίζονται – 4,1 εκατ. ευρώ για νέο εξοπλισμό

Team Πολ. Κρήτης -
Οι φοιτητικές εστίες ανανεώνονται και η ζωή γίνεται πιο...

Χανιά:Με τους Freaktones και το καθιερωμένο Chania Clock Light Show υποδέχεται o Δήμος Χανίων το Νέο Έτος 2026

Team Πολ. Κρήτης -
Με μια μεγάλη συναυλία, εντυπωσιακά σόου φωτισμών πάνω στο...

