Ολοκληρώνεται το εορταστικό πρόγραμμα εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο

Με το τριήμερο που μας οδηγεί στην πρωτοχρονιά ολοκληρώνεται το εορταστικό πρόγραμμα που διοργάνωσαν και φέτος από κοινού ο Δήμος Ρεθύμνης, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης και ο Εμπορικός Σύλλογος Ρεθύμνου.
Με πνεύμα αισιοδοξίας και ελπίδας, η πόλη και οι οικισμοί υποδέχονται το νέο έτος με τις εξής εκδηλώσεις:
Το πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:
ΔΕΥ 29/12
ΕΛΕΥΘΕΡΝΑ ώρα 17:00
“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στην Ελεύθερνα” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
ΤΡΙ 30/12
1.ΣΠΊΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ ώρα 11:00 & 12:00
«Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια στολίζουν το δέντρο της Αγάπης»
Αφήγηση ΓΩΓΩ Η ΠΑΡΑΜΥΘΟΥ
2.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 18:00
ZANTA RUN
3.ΠΛ. ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ ώρα 19:00
Συναυλία Fancy Panda
4.ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ ώρα 17:00
“Μια αγκαλιά Χριστούγεννα ταξιδεύει στο Ατσιπόπουλο” χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά
ΤΕΤ 31/12
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ώρα 10:00
Κάλαντα Πρωτοχρονιάς
2. ΟΔΟΣ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ ώρα 12:00
ΠΑΡΤΥ ΣΤΗΝ ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ Με το συγκρότημα των Γιάννη Μιχάλα και Βρανά
Το πρόγραμμα με λεπτομέρειες των εκδηλώσεων έχουν αναρτηθεί στο
Politismos.rethymno.gr