Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της κατέθεσε η Καρυστιανού

Πρόκειται για το τρίτο αίτημα εκταφής που καταθέτει η Μαρία Καρυστιανού.

Νέο αίτημα εκταφής της κόρης της Μάρθης κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα, η Μαρία Καρυστιανού στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας.

Πρόκειται για το τρίτο αίτημα εκταφής που καταθέτει η κ. Καρυστιανού και το οποίο έγινε μετά τις πληροφορίες από δικαστικούς κύκλους στη Λάρισα, ότι αναμένεται να γίνει δεκτή η διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, γιου του Πάνου Ρούτσι, να διευρυνθεί δηλαδή η παραγγελία του αιτήματος για εκταφή και πέραν του DNA.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται πως μέσα στην ημέρα αναμένονται εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, το οποίο έχει υποβληθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του 22χρονου γιού του, Ντένις.

Να σημειωθεί ότι στις 26 Σεπτεμβρίου είχε ικανοποιηθεί εν μέρει το αίτημα του κ. Ρούτσι για εκταφή της σορού για εξετάσεις ταυτοποποιησης DNA, με σχετική παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας. Μετά από 22 ημέρες απεργίας πείνας στο Σύνταγμα το αίτημά του για εκταφή και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων φαίνεται πώς θα γίνει δεκτό.

Αν συμβεί αυτό θα σημαίνει ότι θα ικανοποιηθούν και τα αντίστοιχα αιτήματα άλλων τριών οικογενειών της σιδηροδρομικής τραγωδίας, του κ. Ασλανίδη, της κ. Καρυστιανού και του κ. Κωνσταντινίδη. Ζητούμενο για τις δικαστικές Αρχές είναι να μην καθυστερήσει η διεξαγωγή της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Σεπτεμβρίου η Μαρία Καρυστιανού είχε καταθέσει αίτημα εκταφής της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου στα Τέμπη.

 

Πηγή: ertnews.gr

