ΕΛΛΑΔΑΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Στις 23 Μαρτίου 2026 ξεκινά η δίκη

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αφού συμπληρωθούν τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, αναμένεται να ξεκινήσει η πολυαναμενόμενη δίκη.

Ρεπορτάζ Μίνα Μουστάκα

Τρία χρόνια και ένα μήνα μετά μετά την τραγωδία στα Τέμπη προσδιορίστηκε να ξεκινήσει στη Λάρισα η δίκη για τα 36 μη πολιτικά πρόσωπα.

Την ημέρα εκείνη ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα κηρύξει την έναρξη της εμβληματικής δίκης.

Η εκδίκαση της υπόθεσης προσδιορίστηκε από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Λάρισας και θα διεξαχθεί σε ειδική αίθουσα που ήδη είναι έτοιμη για να υποδεχθεί δεκάδες δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων, όπως και των κατηγορουμένων.

Οι κατηγορούμενοι

Ανάμεσα σε εκείνους που θα καθίσουν στο εδώλιο είναι ο σταθμάρχης, ο οποίος με τα μοιραία εγκληματικά του λάθη έβαλε τα τρένα στην ίδια γραμμή, συνάδελφοί του που δεν ήταν στο πόστο τους, υψηλόβαθμα στελέχη (διευθυντές) του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, διευθυντικά στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ και της Hellenic Train της εταιρείας ιταλικών συμφερόντων που διαχειρίζεται ακόμα και σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Η δικογραφία είναι ογκωδέστατη, πάνω από 60 χιλιάδες σελίδες, όπου υπάρχουν εκατοντάδες καταθέσεις, πραγματογνωμοσύνες και εκατοντάδες άλλα έγγραφα.

Χωρίς πολιτικούς

Στη συγκεκριμένη δίκη δεν δικάζονται πολιτικά πρόσωπα, καθώς ο μεν πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος ελέγχεται ποινικά για πλημμέλημα για την παράβαση καθήκοντος που αφορά στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος (μπάζωμα) και οι σχετικές διαδικασίες είναι σε πλήρη εξέλιξη στο Δικαστικό Συμβούλιο του Ειδικού Δικαστηρίου.

Σε Δικαστικό Συμβούλιο επίσης έχει παραπεμφθεί και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Αχ. Καραμανλής πάλι για πλημμέλημα ενώ μαζί του θα κριθούν και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου από το 2016 ως και το 2023 που συνέβη η τραγωδία στα Τέμπη.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ελεύθερος 22χρονος Έλληνας που ήταν αιχμάλωτος για...

0
Ο 22χρονος Αλέξανδρος Τσιλίκας, που γεννήθηκε στη Λαμία, έχοντας...

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην...

0
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025...

Ελεύθερος 22χρονος Έλληνας που ήταν αιχμάλωτος για...

0
Ο 22χρονος Αλέξανδρος Τσιλίκας, που γεννήθηκε στη Λαμία, έχοντας...

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην...

0
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μεσσηνία: Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε – Γιατί δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του – Γιατί δεν παρέδωσε το κινητό του
Επόμενο άρθρο
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ελεύθερος 22χρονος Έλληνας που ήταν αιχμάλωτος για 11 μήνες στην Ουκρανία

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο 22χρονος Αλέξανδρος Τσιλίκας, που γεννήθηκε στη Λαμία, έχοντας...

Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση,...

Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων

ΠΚ team ΠΚ team -
Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις...

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα

ΠΚ team ΠΚ team -
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST