Μεσσηνία: Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε – Γιατί δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του – Γιατί δεν παρέδωσε το κινητό του

Με δυσπιστία αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία τους ισχυρισμούς του 22χρονου που παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές. Σε μια προσπάθεια να κρύψει κάτι ή να συγκαλύψει κάποιο τρίτο πρόσωπο αποδίδουν αστυνομικές πηγές την κίνηση του 22χρονου να εμφανιστεί σήμερα το πρωί στη ΓΑΔΑ και να ομολογήσει την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία είχε ταυτοποιήσει τον 22χρονο τις τελευταίες ημέρες και βρισκόταν υπό διακριτική παρακολούθηση με σκοπό να εξιχνιαστεί πλήρως η υπόθεση τόσο όσον αφορά την εμπλοκή άλλων προσώπων όσο και για τα πραγματικά κίνητρα της διπλής δολοφονίας. Ωστόσο ο 22χρονος έκανε ένα βήμα μπροστά, εμφανίστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και παρουσίασε την δική του εκδοχή για την υπόθεση θέλοντας ίσως έτσι να στρέψει αλλού τις έρευνες. Δεν πείθει τους αστυνομικούς Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, οι αστυνομικοί άκουσαν με μεγάλη δυσπιστία όσα κατέθεσε ο 22χρονος. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο δικηγόρος τους, ο νεαρός ισχυρίστηκε ότι θυμήθηκε μετά από τρία χρόνια την σεξουαλική κακοποίηση που είχε υποστεί από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και λόγω οικονομικών προβλημάτων (εγκατέλειψε το σπίτι του όπως είπε) σκέφτηκε να τον εκβιάσει για να του αποσπάσει χρήματα. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος οι αστυνομικοί «δεν πείθονται με αυτήν την εκδοχή της επανόδου του 22χρονου μετά από τρία χρόνια… Επίσης δεν πείθονται καθόλου με αυτά που λέει σε σχέση με την σκηνή του εγκλήματος». «Το πέταξα το κινητό» «Οι αστυνομικοί του είπαν ότι δεν στέκει αυτό που λες σαν κίνητρο γιατί είναι διαφορετική εντελώς η σκηνή του εγκλήματος» ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης, δεδομένου ότι ο δράστης της δολοφονίας δεν ζήτησε χρήματα, ούτε απείλησε τον 68χρονο. Μίλησε στα αγγλικά ζητώντας μια θέση για τη σκηνή του και στη συνέχεια έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε εν ψυχρώ τα θύματα. Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ο 22χρονος δεν παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο λέγοντας ότι το έχει πετάξει σε έναν υπόνομο. Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλές υπόνοιες ότι ο νεαρός κάτι θέλει να κρύψει. Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί «του ζήτησαν να τους παραδώσει το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου, πέρα από την ανάλυση των κλήσεων, να κάνουν ανάλυση του κινητού του τηλεφώνου για να δουν τι έχει πει στα μηνύματα, αν έχει φωτογραφίες κλπ. Αυτός είπε ότι εγώ το κινητό που χρησιμοποιούσα αυτόν τον καιρό, το πέταξα στον υπόνομο, δεν το έχω μαζί μου, κάτι που γεννά περαιτέρω υποψίες». Δεν έχει ομολογήσει ο φυσικός αυτουργός Στο μεταξύ ο δεύτερος 22χρονος που συνελήφθη στην Καλλιθέα ως ο δράστης της δολοφονίας φέρεται να μην έχει ομολογήσει για την ώρα την εμπλοκή του στην υπόθεση. Ωστόσο τα στοιχεία εις βάρος του είναι πολλά.