Σπίτι πήρε φωτιά από φορτιστή κινητού τηλεφώνου

Ελεύθερος 22χρονος Έλληνας που ήταν αιχμάλωτος για 11 μήνες στην Ουκρανία
Ο 22χρονος Αλέξανδρος Τσιλίκας, που γεννήθηκε στη Λαμία, έχοντας...
Λεκορνί: Αναστέλλεται η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού μέχρι τις προεδρικές εκλογές
Ο γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί, ευρισκόμενος υπό ασφυκτική πίεση,...
Βέλγιο: Πάνω από 100.000 διαδηλωτές στις Βρυξέλλες κατά των μέτρων λιτότητας – Ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων
Όλες οι πτήσεις αναχωρήσεων και σχεδόν οι μισές πτήσεις...
ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα
Χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία το 2025...