Σπίτι πήρε φωτιά από φορτιστή κινητού τηλεφώνου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ένας φορτιστής προκάλεσε πανικό στη Νέα Δημητριάδα Βόλου.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/10) στη Νέα Δημητριάδα Βόλου, όταν ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα φορτιστή κινητού τηλεφώνου, προκαλώντας υλικές ζημιές και απειλώντας να καταστρέψει ολοσχερώς τη μονοκατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν έγινε αντιληπτό λίγο μετά τις 18:30 της Δευτέρας, όταν ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από την αυλή σπιτιού στην οδό Ζωοδόχου Πηγής. Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια που έγινε άμεσα αντιληπτή από περιοίκους, οι οποίοι έντρομοι κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

Όπως αποδείχθηκε, η φωτιά είχε ξεσπάσει σε εξωτερικό χώρο της μονοκατοικίας, με την αρχική εστία να εντοπίζεται σε ντουλάπα όπου, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, βρισκόταν συνδεδεμένος ο φορτιστής. Οι φλόγες γρήγορα επεκτάθηκαν, προκαλώντας ζημιές σε ψυγείο, σε εξωτερική μονάδα κλιματιστικού, καθώς και σε προσωπικά αντικείμενα του ιδιοκτήτη.

Ο 30χρονος κάτοικος του σπιτιού, ο οποίος βρισκόταν εκείνη τη στιγμή εντός της οικίας, προσπάθησε να αντιμετωπίσει τη φωτιά μόνος του, με αυτοσχέδια μέσα, όμως βρισκόμενος σε καθεστώς απόλυτου πανικού, δεν κατάφερε να περιορίσει τις φλόγες, προτού φτάσουν στο σημείο οι πυροσβέστες.

Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα στο σημείο με δύο οχήματα και κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο, προτού επεκταθεί περαιτέρω και προκαλέσει μεγαλύτερες καταστροφές.

Το περιστατικό αναδεικνύει για άλλη μία φορά τον σοβαρό κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από ηλεκτρικές συσκευές και φορτιστές που παραμένουν συνδεδεμένοι στην πρίζα, ειδικά όταν βρίσκονται εκτεθειμένοι σε εξωτερικούς χώρους ή πλησίον εύφλεκτων υλικών.

