Πότε θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (pic)

Η FIFA ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, θα αποκαλυφθεί την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2024.

Επίσης η κατανομή των 104 αγώνων στις πόλεις που θα φιλοξενήσουν το κορυφαίο τουρνουά θα ανακοινωθεί σε ειδικό πρόγραμμα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026 θα φιλοξενηθεί σε πόλεις σε όλο τον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ: Ατλάντα, Βοστώνη, Ντάλας, Γκουανταλαχάρα, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Πόλη του Μεξικού, Μαϊάμι, Μοντερέι , Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Φιλαδέλφεια, Σαν Φραντσίσκο, Σιάτλ, Τορόντο και Βανκούβερ.

Το Μεξικό θα γίνει η πρώτη χώρα που θα διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA για τρίτη φορά, καθώς η χώρα φιλοξένησε στο παρελθόν αξέχαστες διοργανώσεις το 1970 και το 1986. Εν τω μεταξύ, το 2026 θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη φορά που η εθνική ομάδα ανδρών των ΗΠΑ θα φιλοξενήσει αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά το τουρνουά του 1994.

🗓 Tune in on February 4 at 3PM EST/9PM CET for the #FIFAWorldCup 2026 Match Schedule Announcement!

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 18, 2024